Vlad Voiculescu, după întâlnirea cu Nicușor Dan: Am stabilit împreună să ne vedem din nou

Susținut de USR București, Nicușor Dan anunțase înainte de discuția cu Voiculescu că dorește un sondaj de opinie pentru a se desemna cel care se va lupta cu Gabriela Firea și că-i propune candidatului PLUS să participe la cel puțin trei dezbateri televizate pentru a prezenta soluțiile pentru București.„Suntem în competiție, asta este clar, și nu este nimic rău în asta. Propunerea noastră de departajare este cea despre care s-a vorbit deja de nenumărate ori atât în Alianță cât și în public: cea a consultării publice (=alegeri primare) prin care sa fie stabilit candidatul Alianței cât mai rapid”, a scris Vlad Voiculescu, după întâlnire, pe Facebook.Candidatul PLUS precizează că discuția a avut loc la inițiativa lui Claudiu Năsui, președintele USR București.„Una peste alta, m-am bucurat de întâlnire. Am stabilit împreună să ne vedem din nou până ajungem la cea mai bună soluție pentru bucureșteni. Cred că o să vă placă”, a adăugat Voiculescu.