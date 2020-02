Mircea Drăghici, fostul trezorier al PSD, a demisionat din partid invocând „problemele cu ecouri publice din trecut” / El este cercetat de DNA pentru folosirea ilegală a subvențiilor publice

Fostul trezorier al PSD Mircea Drăghici, inculpat de DNA într-un dosar de delapidare a subvențiilor acordate pentru PSD de către AEP, a anunțat marți, că demisionează din PSD. Drăghici scrie pe pagina sa de socializare că a luat decizia pentru că "a analizat cu multă responsabilitate" și a ținut cont de faptul că" PSD se află în reconstrucție și pentru a întări parcursul pe care actuala conducere și-l dorește".





Fostul trezorier al PSD Mircea Drăghici este inculpat de către DNA în dosarul de delapidare în care a fost pus sub urmărire penală după ce şi-ar fi însuşit 380.000 de euro din subvenţiile acordate pentru PSD de către Autoritatea Electorală Permanentă.





DNA a anunțat in vara lui 2019 că dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Drăghici pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare (două infracțiuni) și utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât acelea pentru care au fost acordate.





Procurorii îl acuză pe Drăghici că în 2 aprilie, că, în calitate de trezorier al PSD, având atribuţii de gestionare şi administrare a bunurilor şi fondurilor băneşti aparţinând partidului, şi-ar fi însuşit suma de 380.000 de euro prin încheierea unui contract de închiriere a unui imobil, având un caracter simulat, folosind astfel suma de bani provenită din subvenţii în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru plata parţială în proporţie de peste 2/3 a unui imobil.





Procurorii spun că acel contract de închiriere a fost încheiat pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data de 1 martie 2018 până la 1 martie 2029, valoarea totală a chiriei fiind de 380.000 euro, ce urma să fie achitată după cum urmează: suma de 38.000 de euro în termen de 5 zile, iar restul sumei în tranşe de cel puţin 19.000 de euro pe lună, timp de 18 luni.





"Am analizat cu multă responsabilitate situația politică actuală, PSD se află în reconstrucție și pentru a întări parcursul pe care actuala conducere și-l doreste, am hotărât să iau o decizie radicală. Având în vedere problemele cu ecouri publice din trecut, precum și starea mea de sănătate, asăazi am demisionat din PSD și am comunicat acest lucru domnului președinte, Marcel Ciolacu și domnului secretar general Paul Stănescu, cărora le-am precizat și dorința mea de a continua ca deputat neafiliat. Pentru mine, activitatea politică este un capitol închis. Țin să mulțumesc tuturor colegilor de la nivel național și din Argeș, pentru cei 23 de ani de conviețuire ca într-o familie!", a scris Drăghici pe pagina sa de Facebook.