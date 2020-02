Ciolacu: Marți birourile permanente vor stabili programul de audieri ale miniștrilor din Guvernul Orban II/ La câte tâmpenii au făcut, o să fie mai distractive

Întrebat dacă este posibil ca votul să fie dat la finalul lunii, liderul social-democrat a evitat să dea un răspuns tranșant, preferând să-i atace pe liberali pe care i-a acuzat că au venit în Parlament „ cu copy paste din programul de guvernare al PSD”.„La câte tâmpenii au făcut miniștrii, o să fie mai distractive audierile”, a comentat el, precizând că pesediștii nu vor vota cabinetul propus de Ludovic orban pentru că „nu vrem să-i stricăm feng shui-ul”.Ciolacu a calificat situația acuală drept „o mascaradă” și a afirmat că pesediștii sunt „pregătiți pentru orice fel de alegeri”, la termen sau anticipate.Întrebat dacă va discuta cu Ludovic Orban despre un scrutin înainte de termen, liderul PSD a spus că „nu va da curs” unei asemenea invitații. „Premierul desemnat sau demis nu am văzut să aibă astfel de atribuții. Mai ales în conjuctura actuală când ești demis, ce să discuți cu mine?”, a declarat el.Dacă vor fi însă anticipate, Ciolacu a spus că are un sfat pentru Orban: „O singură recomandare: să aibă grijă să nu pună în ziua cu bacalaureatul copiilor. Suficient le-am răscolit viețile”.Întrebat dacă a avut o înțelegere pentru anticipate cu Ludovic Orban, Ciolacu a răspuns: „Cum pot eu avea o înțelegere cu dl Orban? Pe cine reprezintă că tot nu am înțeles, e propus de un partid care nu-l votează. Dvs ați face înțelegeri cu un om într-o astfel de situație?”.