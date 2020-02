Viorica Dăncilă: Nu candidez la Congresul PSD, îl susţin pe Marcel Ciolacu

Fostul premier Viorica Dăncilă, care a demisionat de la șefia partidului după ce a pierdut alegerile prezidențiale, a anunţat, luni, că nu va candida la Congresul extraordinar al PSD pentru funcţia de preşedinte al partidului, spunând că îl susţine pe actualul lider interimar, Marcel Ciolacu.





"Nu candidez. O să susţin o echipă care să coordoneze şi să relanseze partidul pentru alegerile locale şi parlamentare. (...) Să vedem cu ce reformă vine fiecare candidat, echipa pe care o are în jur. Nu am discutat despre aceste lucruri (dacă sunt mai mulţi candidaţi - n.r.), probabil că astăzi vom afla mai multe, nu fac parte din echipa de conducere a PSD. Probabil, astăzi, vedem dacă preşedintele interimar va candida, eu sper să candideze şi sper să ne pregătim cât mai repede pentru alegeri. Îl susţin pe domnul Ciolacu, a preluat (partidul - n.r.) într-o perioadă dificilă, am văzut că a coordonat foarte bine trecerea moţiunii de cenzură. Deci, eu cred că s-au făcut paşi în direcţia cea bună", a declarat Dăncilă la Parlament, înaintea reuniunii CExN al PSD, potrivit Agerpres.





Fostul preşedinte al PSD susține că tema alegerilor anticipate este invocată de liberali pentru a atrage atenţia de la faptul că punctul de pensie nu va creşte sau de la alte "măsuri împotriva românilor".