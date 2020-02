VIDEO Daniel Florea, primarul PSD al Sectorului 5, povestește cum s-a uitat la știri și a văzut personajele din Cartea Junglei printre adversarii politici

VIDEO - Minutul 01:01:17





„A semnat protocol de colaborare ca să dărâme guvernul cu mai multe partide și le-a mințit pe toate”, a spus Florea, despre Orban. „O bornă a servilismului în politică, o bornă a incompetenței în gestionarea treburilor statului. Au aniversat trei luni de guvernare fără să mai fie la guvernare. O bornă a modului în care se poate rezista la șuturi în fund. (...) În patru ani a reușit performanța să ia 261 de șuturi și nu s-a potolit, vrea 465”, a spus primarul Sectorului 5.După aceste declarații, Florea care a venit la ședința PSD București cu o vânătaie sub ochiul stâng despre care spune că și-a făcut-o singur cu mănușa când a lucrat la deszăpezire la 3 dimineața, a ținut un scurt discurs presărat cu pauze și gesturi de efect despre alți adversari politici.„Ieri... mă uitam cu copiii la Cartea Junglei. Și am zis... Au fost alegeri la PNL București. Am zis să văd ce s-a întâmplat. Și am dat pe știri. Când am dat pe știri... copiii: 'Tati, tati, lasă aici că uite, e Bagheera!'... Nu, nu era. (n.r. câteva răsete răzlețe din sală urmate de câteva aplauze)După care am văzut unul luuung și slab cu niște ochelari așa care ne spunea să avem încredere în el. Semăna cu... șarpele Ka... Mai era unul mic, lângă, (n.r. face semne la obraz) urâțel așa... Semăna și ăla cu o hienă... După care a apărut maimuțoiul dansator King Louie și am zis: 'Copii, hai să dăm înapoi la Cartea Junglei că deja asistăm la o parodie și eu aș vrea să văd totuși filmul!' Și ajunge cu ei...", a spus Florea.