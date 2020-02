Ludovic Orban: Gardurile pentru delimitarea liniilor de tramvai, o bătaie de joc la adresa oricărui plan de circulaţie

„În Bucureşti s-au dat vouchere pentru biciclete, fără să se facă piste pentru biciclete. În Bucureşti mobilitatea urbană, transportul alternativ bat pasul pe loc, deşi există strategii, au existat resurse pentru aceste programe şi proiecte care sunt fundamentale. Ca să ieşi cu bicicleta în Bucureşti, trebuie să recunoaştem, e o adevărată aventură. Ca să îţi permiţi să te deplasezi cu alte mijloace de transport este o adevărată aventură. Promisiunea benzilor dedicate pentru transportul public şi pentru transportul alternativ a rămas pe hârtie. În loc să apară aceste benzi dedicate pe marile bulevarde, au apărut gardurile care delimitează zona de circulaţie pentru mijloace auto de tramvaie, care nu au făcut altceva decât să încurce şi mai rău circulaţia în Bucureşti. Vă spun de acum: trebuie să dăm jos aceste garduri, care au fost o bătaie de joc la adresa oricărui plan de circulaţie şi de trafic pentru Bucureşti”, a spus el, în cadrul conferinţei de alegeri a PNL Bucureşti.Liderul liberal s-a arătat nedumerit de faptul că administraţia Capitalei şi cea a Sectorului 1 intenţionează să construiască spitale, în condiţiile în care unităţile spitaliceşti actuale sunt subfinanţate, iar standardele privind managementul „scad continuu”.„Avem nevoie de servicii de sănătate de maximă calitate. În Bucureşti toată lumea construieşte spitale. Administraţia Bucureştiului vrea spital metropolitan. În curând o să ajungă la spital metropolitan cu zece mii de paturi, ca să aibă ce să promită şi ce să mintă. Sectorul 1 - iarăşi, construieşte spital. De ce construieşte Sectorul 1 spital, sincer, nu înţeleg. Toate, în schimb, sunt proiecte pe hârtie. În timpul acesta unităţile spitaliceşti sunt subfinanţate. Standardele privitoare la managementul în unităţile spitaliceşti care ţin de Primăria Capitalei scad continuu. Calitatea serviciilor medicale furnizate în aceste unităţi spitaliceşti, de asemenea, scade continuu. Nu s-a făcut aproape nimic, decât cârpeli”, a mai spus Orban.El a subliniat că o administraţie liberală a Capitalei, în parteneriat cu Guvernul, va trebui să realizeze proiecte precum Centura Verde a Capitalei şi Autostrada de Centură, menţionând că aceasta trebuie lărgită la patru benzi.„Nu se poate să ai cel mai poluat oraş şi cea mai poluată capitală şi să ştii de unde îţi vine această poluare şi să nu faci nimic. Toată lumea ştie că Bucureştiul are nevoie de Centura Verde, care să împiedice pătrunderea în Bucureşti a prafului Bărăganului. Aceasta este stavila de care are nevoie Bucureştiul şi care trebuie realizată de către viitoarea administraţie a PNL, în parteneriat cu Guvernul. (...) Toată lumea ştie că Bucureştiul are nevoie şi de lărgirea la patru benzi a Centurii şi de Autostradă de Centură. Şi noi trebuie să ne asumăm acest obiectiv în următorii patru ani: că administraţia Bucureştiului împreună cu Guvernul să finalizeze şi Autostrada de Centură şi lărgirea la patru benzi a Centurii”, a mai precizat Orban.El a criticat şi modul în care este gestionat sistemul de termoficare, precizând că acesta are un randament de sub 20%.„Nu mai putem permite funcţionarea unui sistem de alimentare cu energie termică care să aibă un randament de sub 20%. 80% din banii pe care îi tocăm cu energia termică se duc în aer, în pământ sau ies afară prin pereţii locuinţelor. Trebuie să luăm modele care există în capitale europene şi să le aplicăm imediat. Nu ştiu dacă ştiţi, Primăria Bucureştiului a avut posiblitatea să acceseze 178 milioane de euro pentru modernizarea reţelelor primare de alimentare cu energie termică. Şi vă spun că a pierdut aceşti bani pentru că este incompetentă, pentru că nu înţelege nimic din nevoile reale şi nu are capacitatea se deruleze niciun proiect serios pentru Bucureşti”, a declarat Orban.