Moment curios cu „ultimul ministru” al lui Dragnea: Șeful Autorității Electorale, prezent la o televiziune unde a fost intervievat de ... consilierul său, Titi Sultan

„Fiind vicepreședinte, fiind secretar general, am văzut că lucrurile pe domeniul acesta de comunicare nu sunt satisfăcătoare. Am plecat cu un handicap, vă spun. Toată lumea a văzut că a fost instalat un pesedist la conducerea AEP. Ce-am vrut să le arăt acelor oameni, și sunt convins că-și vor schimba... Că sunt un pesedist, este o istorie a mea, o respect, sunt mândru de ceea ce am făcut înainte de a fi și vicepreședinte, că de atunci nu mai sunt membru al vreunui partid, din martie 2015 nu mai fac politică de partid (...)”, a replicat Mitulețu-Buică.







„Nu mi-a fost ușor. Am știu că dacă voi fi președintele AEP (...) voi pleca cu această chestiune în spate. Da, sunt mândru. Am crezut întotdeauna, m-am ridicat pe profesionalism, pe seriozitate și implicare”, a spus Mitulețu-Buică.



„Ați pornit de la premisa că în procesul electoral nu există prietenii? (Da) Cel mai bine. Toți au impresia că 'Dom'le, îl cunosc, gata, facem, schimbăm'.... Nu există așa ceva”, a continuat Titi Sultan.











Șeful AEP: „Directorul de comunicare mi-a spus că nu e recomandat”







„A fost singura emisiune, după care am discutat și eu cu directorul de la comunicare și mi-a spus că nu e recomandat. Acum nu cred că e o problemă că am fost la o emisiune...”, a spus Mitulețu-Buică.







„Ultimul ministru” al lui Dragnea, recent în atenția publică după o întâlnire de lucru cu ambasadorul Rusiei



După această întâmplare, PLUS a ieșit public și a cerut Parlamentului „schimbarea imediată” a șefuluI AEP. „Societatea românească are nevoie de garanția independenței celor care gestionează procesul electoral, iar președintele AEP nu mai poate furniza o astfel de garanție”, transmitea PLUS.







La finalul lunii februarie, la propunerea PSD, Mitulețu-Buică a fost numit președinte al Autorității Electorale Permanente, instituție cheie pentru organizarea alegerilor de orice tip. Buică fusese membru PSD în trecut. Contracandidat i-a fost actualul vicepreședinte AEP, Marian Muhuleț, susținut de PNL, PMP și USR.









La scurt timp după numirea ca președinte, Mitulețu-Buică a decis suspendarea controalelor privind cheltuielile partidelor din 2017-2018 , invocând necesitatea derulării lor împreună cu un control al Curții de Conturi.





Numele lui Mitulețu-Buică a apărut și în scandalul demiterii directorului din cadrul AEP care pornise controlul cheltuielilor la PSD. Citește: Curiosul caz al demiterii directorului AEP care a început să controleze cum cheltuia PSD banii publici

După demitere, unul din foștii directori AEP a fost audiat în Parlament și a declarat că momentul în care a fost numit noul preşedinte al AEP, Constantin Mituleţu-Buică, a determinat complicaţii majore în ceea ce priveşte desfăşurarea alegerilor. El a acuzat că șeful Autorității Electorale nu a fost interesat deloc de aceste alegeri, fiind focusat pe reorganizarea instituției, pe angajarea personalului pe noua structură și pe cheltuirea banilor rămaşi.





În iulie 2019 șeful Autorității Electorale Permanente (AEP) l-a angajat drept consilier pe Titi Sultan , un fost subcomisar în Poliția București condamnat penal în 2004 într-un dosar de corupție: a fost reținut de procurorii DNA, fiind acuzat că în 2002 ar fi cerut și primit mită de la mai mulţi absolvenţi ai Facultăţii de Drept din Academia de Poliţie sume de bani, cuprinse între 400 şi 600 dolari, pentru a interveni pe lângă membrii comisiilor de reexaminare a lucrărilor de licenţă. A fost condamnat la 9 luni de închisoare cu suspendare.În paralel cu funcția de consilier la AEP, Titi Sultan mai moderează și emisiunea „Realitatea Românească” la televiziunea 6TV.ro.Pe 19 august 2019, la puțin timp după angajarea pe postul de consilier al președintelui AEP, Titi Sultan l-a avut invitat în emisiune tocmai pe șeful său, Constantin Mitulețu-Buică.Pe tot parcursul emisiunii care a ținut circa o oră și 20 de minute, Titi Sultan nu precizează că este angajat al AEP, cu atât mai puțin că este și consilierul președintelui AEP, chiar invitatul său din platou.„Ați exercitat și o transparență masivă vizavi de modalitatea în care AEP-ul exercită controlul asupra finanțării campaniilor electorale și a partidelor politice. Asta din ce am studiat”, spune la un moment dat Titi Sultan, în cadrul emisiunii.„Da, [n.r. Titi Sultan] a fost consilierul meu anul trecut și încă e consilierul meu”, a declarat pentru HotNews.ro Constantin Mitulețu-Buică.„Da, am fost invitat anul trecut. Oricum, a fost o emisiune tehnică, nu una în care să spunem că am fi politicieni”, a spus șeful AEP.Întrebat dacă nu i se pare curios faptul că, practic, angajatul își invită șeful la o emisiune TV, Mitulețu-Buică a evitat să dea un răspuns clar, însă a precizat că a fost apoi sfătuit să nu mai participe la astfel de emisiuni.Șeful AEP a ajuns recent din nou în atenția publică după ce a avut o întâlnire cu ambasadorul Rusiei pentru "dezvoltarea unei relații de colaborare în materia organizării proceselor electorale".Mitulețu-Buică a mai fost în atenția presei și în 2019 în repetate rânduri.De-a lungul anului presa a relatat că AEP ar trece printr-un puternic proces de politizare și că Mitulețu-Buică ar fi dat afară directorii din instituţie care s-ar fi împotrivit ordinelor de partid.