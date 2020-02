PSD și Pro România fac planuri pentru o alianță electorală

Întrebat despre această posibilă alianţă, Ciolacu a spus: "Eu aşa consider". La rândul său, Ponta a arătat că s-ar putea pune bazele unei guvernări de centru stânga până la alegeri, "ratată" în vara lui 2019."Eu consider că este un pas înapoi la un moment pe care l-am ratat, în vară, când doamna Dăncilă s-a opus. Întâmplător, domnul Ciolacu a fost la acea discuţie, când am spus că e nevoie de o guvernare bună de centru stânga până la alegeri. Putem acum să încercăm să reluăm. Evident, domnul Iohannis va decide ce crede că e mai bine", a menţionat Ponta, citat de Agerpres.PSD şi Pro România îl propun pentru funcţia de premier pe Remus Pricopie.