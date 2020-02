Prima reacție a lui Orban după votarea moțiunii: Suntem mândri de ce am făcut / Guvernul cade în picioare

„Am fost judecat de o alianță parlamentară toxică. Am pierdut doar o bătălie, vom câștiga bătălia pentru România”, a acuzat premierul demis.







Ludovic Orban a adăugat că „în viitorul apropiat, indiferent ce-și imaginează cei de la PSD, românii vor avea din nou puterea să decidă, așa cum au decis la europarlamentare, la prezidențiale, la referendumul convocat de președintele Iohannis”.





Acesta a enumerat deciziile „cu impact benefic asupra românilor” adoptate de guvernul Orban: eliminarea supra-accizei, abrogarea recursului compensatoriu, plătirea tuturor datoriilor provocate de guvernările PSD, adoptarea bugetului până în 31 decembrie.





„În ciuda minciunilor gogonate ale PSD-ului am aplicat legi importante, am aplicat majorarea salariilor, (...) am crescut salariul minim pe baza unor indicatori economici. Aproape în toate domeniile de activitate, am adoptat măsuri cu efecte favorabile. Numai ieri am adoptat 25 de ordonanțe de urgență, fiecare generează efecte benefice pentru România, pentru societate, pentru companii, pentru diferite categorii socio-profesionale”, a susținut el.





„Un parlament dominat de forțe retrograde, parlamentari născuți din pixul lui Dragnea, care au călcat în picioare democrația și interesele fundamentale ale României, au decis azi prin moțiune de cenzură căderea guvernului pe care îl conduc. Guvernul cade în picioare. Suntem mândri de ce am făcut în trei luni, într-o perioadă extrem de scurtă am reușit să reparăm o parte din stricăciunile PSD, am reașezat România în rândul națiunilor europene pe picior de egalitate”, a spus Orban, după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD a fost aprobată de Parlament.