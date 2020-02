Povestea fotografiei cu Dragnea și geaca de campanie a PSD îmbrăcată de Orban, spusă de premier: „Eu nu am ieșit cu geaca roșie la conferință. Mi-ar fi fost rușine tot restul vieții”

„Vă spun sincer, ați făcut o campanie în care v-ați dezis de șeful vostru, promovând un fake news. E vorba de pozele pe care le circulați de doi ani jumate. Acele poze sunt făcute în 2009, după turul doi al alegerilor prezidențiale, când conducerea PSD a venit să mulțumească conducerii PNL, dl Crin Antonescu, cu care v-ați înțeles cînd ați pus bazele USL; nu cu mine. Și schimbul de geci a avut ca scop: președinții celor 2 partide, dl Antonescu mi-a cerut mie să ies la conferința de presă cu geaca roșie, și dl Geoană i-a cerut lui Dragnea să iasă îmbrăcat cu geaca galbenă. După ce am probat gecile, dl Dragnea a ieșit cu geaca galbenă, dar eu nu am ieșit la conferința de presă cu geaca roșie, pentru că mi-ar fi fost rușine tot restul vieții”, a spus Orban.Explicațiile premierului au venit după ce liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, i-a transmis miercuri premierului Ludovic Orban că a fost parlamentar "din pixul" preşedintelui PSD, Liviu Dragnea în 2012, când a candidat pentru USL."Domnul prim-ministru a făcut referire la pixul cuiva care ne-a pus pe noi, cei de la PSD, pe liste. Ţin neapărat să îi spun că la PSD listele nu se fac din pixul preşedintelui. Dacă la PNL e aşa, se explică nişte lucruri, însă ţin să îi reamintesc domnului Orban, şi am aici nişte ilustraţii, că şi dânsul a fost parlamentar din pixul aceluiaşi preşedinte al PSD, în 2012, când aţi candidat pe USL. (...) Nu păreaţi să fiţi deranjat nici de pixul domnului preşedinte Dragnea, nici de geaca dânsului, nici de culoarea gecii pe care o purtaţi dumeavoastră", a spus Simonis, în plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului.Fotografiile de la acel moment au fost publicate în urmă cu câțiva ani pe Facebook de Cornel Brad, potrivit b1.ro