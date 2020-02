Barna îl sfătuiește pe Kelemen să nu mai joace „partida virginității interesate” și să pună „niște trandafiri pe sigla UDMR”. Replica liderului Uniunii pentru „acest domn imaculat al politicii românești”

Tonul l-a dat Dan Barna.„Domnule Kelemen Hunor, cât o să mai jucați partida aceasta a virginității interesate? Când o să încetați să mai fiți un PSD bilingv și să începeți să gândiți și pentru oamenii care încă mai au încredere și vă dau votul? De când un primar loial e mai valoros pentru cetățeni decât unul competent? Doar pentru că vă este frică de alegeri? Doar pentru că simțiți că vă fuge pământul de sub picioare? Pentru asta tot acest circ? Pericolul, domnule Kelemen, nu vine de la partidele românești, așa cum o spuneți, ci de la obtuzitatea UDMR, care de ani de zile e preocupat exclusiv de conservarea unei privilegii pentur o mică minoritate? (...) De ce nu sunteți cinstit până la capăt și nu puneți niște trandafiri pe sigla UDMR? Ar fi mai onest. Recunoașteți că aveți o afinitate mai mare pentru PSD decât pentru comunitatea maghiară, că sunteți mult mai cinici decât corecți. Să vorbim deschis”, a spus liderul USR.Kelemen Hunor i-a replicat lui Barna, făcând referire la „o țară ca afară” invocată de liderul USR în discursul său.„Ca să avem o țară ca afară, ar trebui să renunțăm la sintagma tot mai folosită, domnule Dan Barna, că scopul scuză mijloacele. Dacă mergem pe această idee, domnule Dan Barna, acest domn imaculat al politicii românești, democrația și statul de drept vor eșua”, a spus Kelemen.El a adăugat că politica trebuie să se bazeze pe credibilitate și că ipocrizia trebuie „lăsată în afara Parlamentului”.„Ar trebui să dezvoltăm o structură politică bazată pe credibilitate, domnule Dan Barna, pe încredere, pentru că numai așa cetățenii pot crede în clasa politică. Stimați colegi, domnule Dan Barna, ar trebui să lăsăm ipocrizia în afara Parlamentului și să nu mai propagăm ideea că un principiu este bun, domnule Dan Barna, doar atât timp cât servește propriilor interese. Nu se poate spune dimineața că o recomandare de la Comisia de la Veneția trebuie luată în serios, iar seara să spunem că aceeași recomandare are caracter consulativ. Se creează confuzie și haos. Nu ajungem la niciun rezultat dacă unele decizii ale CCR sunt bune, iar seara, spuenm că judecătorii sunt ticăloși pentru că servesc interese politice obscure”, a zis șeful UDMR, ironizând USR că „nu are niciun primar”, dar vrea să schimbe regulile de alegere a acestora.