Orban, atac la parlamentarii PSD: "Sunteți născuți din pixul lui Dragnea"

”Sunteți parlamentari născuți din pixul lui Dragnea și nu veți scăpa de asta în toată cariera dvs. Nu numai că a fost semnată candidatura dvs de acest stăpân, dar trei ani de zile l-ați slugărit și ați votat toate proiectele împotriva interesului României. Puteți să faceți ce vreți, nu mă las judecat de voi. În trei ani de zile ați arătat clar de ce sunteți în stare, de sărăcie, dezinformare, slugărnicie și nu ați adus nimic bun României”, a spus Ludovic Orban la începutul discursului său de la moțiunea de cenzură.El a răspuns și criticilor cu privire la adoptarea de ordonanțe de urgență.”Voi, având o majoritate parlamentară, ne atacați pe noi că am emis OUG? Voi ați emis OUG 13 noaptea ca hoții că să scăpați de pedeapsă puscariabilii care vă conduceau. Noi am emis OUG pentru a rezolva problemele românilor, pentru a oferi masă caldă în școli. Noi am adoptat OUG că să salvăm prostiile și incompetența voastră. Am adoptat ieri OUG pentru a împiedica situația dramatică în care România să fie obligată să ramburseze la UE două miliarde de euro pentru că voi nu ați fost în stare să finalizați proiectele de apa și canal”, a mai spus Orban.Sursa: Mediafax