Victor Ponta anunță că va vota pentru demiterea Cabinetului Orban

Liderul Pro România, Victor Ponta, a anunțat miercuri că va vota moțiunea de cenzură a PSD împotriva Guvernului Orban. Pro România are 27 de parlamentari, iar PSD și UDMR au împreună 234, ceea ce înseamnă că împreună pot demite guvernul cu 261 de voturi.





Pentru a trece moţiunea de cenzură, este nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari. Oficial, PSD-UDMR au 234 de voturi și neoficial susțin că sunt sprijiniți de 237 de parlamentari.







”Nu am votat guvernul PNL Orban pentru că nu am avut încredere că poate să gestioneze țara. După trei luni, iată că am avut dreptate. Regret faptul că în urma înțelegerii dintre PNL și PSD nu vom avea nici primari aleși în două tururi. cel mai rău lucru este ceea ce s-a întamplat aseară, 25 de OUG adoptate de guvern noaptea ca hoții. Fiecare parlamentar Pro România va vota așa cum crede că este bine. Probabil că cei mai mulți vor vota pentru moțiune”, a declarat Ponta.







Ponta a afirmat că, dacă moţiunea va trece, ar putea susţine un premier independent împreună cu PSD, UDMR şi ALDE. Anunțul a fost făcut după o întâlnire cu președintele PSD Marcel Ciolacu.







La vedere, social-democrații au 200 de senatori și deputați, UDMR-30 iar Forța Națională alte 4 mandate pe care le pun la dispoziția PSD.







Marți seară, și Victor Ponta a sugerat că parlamentarii Pro România, 27 la număr, ar putea vota moțiunea. ​„Așa cum am spus: un Guvern care afectează drepturile fundamentale ale românilor la Sanatate și Educație - este un Guvern care trebuie pedepsit; în Parlament și la vot de către cetățenii afectați în mod direct!”, a scris, marți seară, pe Facebook Victor Ponta.