LIVEVIDEO A început ședința în care se votează moțiunea de cenzură care ar putea deschide calea spre anticipate / Cu voturile Pro România, guvernul ar putea fi demis / Orban: „Suntem pregătiți pentru orice variantă”

UPDATE 12:20 Deputatul PSD Petre Florin Manole citește moțiunea de cenzură depusă de PSD și susținută de UDMR, o parte dintre parlamentarii Pro România și patru parlamentari ex-ALDE

Guvernul Orban trebuie demis de urgență. PSD sancționează încălcarea gravă a standardelor electorale.

Cu fiecare angajare de răspundere, PNL dovedește că e groparul democrației românești.

V-am avertizat că există o linie roșie peste care nu se poate trece.

Domnule Orban, ați deschis o cutie a Pandorei care poate avea repercusiuni tragice asupra românilor. Încetați să vă comportați ca un vătaf la conducerea țării.



PNL vrea din rațiuni politice să schimbe din temelii sistemul electoral.



În realitate vor să aranjeze regulile cum le convine pentru ca mânie să le schimbe din nou.



Statistic, noua reglementare nu modifică substanțial procentele.



Argumentul că două tururi ar asigura o prezență mai mare la vot nu se susține.







UPDATE 12:16 Ședința a început. Și-au înregistrat prezența 350 de senatori și deputați







UPDATE 12:13 Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, are o discuție cu liderii de grup.







UPDATE 12:10 Parlamentarii s-au adunat în sala de plen. Ludovic Orban susține însă declarații la grupul PNL.





Premierul Ludovic Orban a declarat că după moțiune conducerea PNL va fi convocată pentru a fi luate toate deciziile care se impun. „Suntem pregătiți pentru orice variantă”, a spus el. Liderul Pro România, Victor Ponta, a anunțat miercuri că va vota moțiunea de cenzură a PSD împotriva Guvernului Orban. Pro România are 27 de parlamentari, iar PSD și UDMR au împreună 234, ceea ce înseamnă că împreună pot demite guvernul cu 261 de voturi, dacă toți parlamentarii lui Ponta votează. Potrivit ultimelor informații obținute de HotNews.ro, nu toți o vor face, ultimele calcule arătând un scor de 240.Pentru a trece moţiunea de cenzură, este nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari. Oficial, PSD-UDMR au 234 de voturi și neoficial susțin că sunt sprijiniți de 237 de parlamentari. La vedere, social-democrații au 200 de senatori și deputați, UDMR-30 iar Forța Națională alte 4 mandate pe care le pun la dispoziția PSD.Marți seară, și Victor Ponta a sugerat că parlamentarii Pro România, 27 la număr, ar putea vota moțiunea.​„Așa cum am spus: un Guvern care afectează drepturile fundamentale ale românilor la Sanatate și Educație - este un Guvern care trebuie pedepsit; în Parlament și la vot de către cetățenii afectați în mod direct!”, a scris, marți seară, pe Facebook Victor Ponta."Conform evaluării noastre, nu există numărul de voturi necesare astăzi. (...) Din punctul meu de vedere, astăzi, pe evaluarea pe care o avem, dacă nu apar repoziţionări din partea unor actori politici care să aibă o oarecare consistenţă numerică, moţiunea cum este astăzi (...) nu are şanse să treacă", a declarat marți seară Ludovic Orban. El a susţinut că liderul Pro România, Victor Ponta, "încă mai poate să îşi schimbe părerea de zece ori până la momentul votului".Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și susținută de UDMR a fost depusă după ce guvernul și-a asumat răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi.Dacă moțiunea este adoptată, Guvernul este demis, iar proiectul de lege este considerat respins, adică alegerea primarilor se va face în continuare în urma unui singur tur de scrutin.Adoptarea moțiunii este un prim pas pentru anticipate.Potrivit Constituției, Parlamentul poate fi dizolvat de președinte dacă respinge două propuneri de învestitură a unui nou Guvern în termen de 60 de zile.Strategia liberalilor este ca, în cazul în care moțiunea trece, Ludovic Orban să vină în Parlament să ceară votul, însă parlamentarii PNL să voteze împotrivă.„Noi am luat decizia foarte simplă ca parlamentarii PNL să nu voteze învestirea niciunui guvern pentru a putea declanşa alegeri anticipate. (...) Dacă după ce ne-au dat jos prin moţiune de cenzură vor vota învestirea aceluiaşi guvern înseamnă că trebuie să se caute şi oricum cred că va râde toată ţara de ei”, a declarat Ludovic Orban, marți seară.Că varianta demiterii Guvernului este luată serios în calcul a arătat-o și ședința de Guvern de marți care a fost una maraton și în care s-au adoptat nu mai puțin de 25 de ordonanțe de urgență, inclusiv cea referitoare la condițiile de desfășurare a alegerilor anticipate.În cazul în care toți pașii legali ar fi îndepliniți, liberalii vor ca alegerile anticipate să aibă loc odată cu localele, în iunie.Dacă moțiunea nu trece, guvernul rămâne în funcție, iar legea privind alegerea primarilor în două tururi se consideră adoptată. Ea poate fi însă contestată la Curtea Constituțională, nefiind astfel o garanție că alegerile locale se vor desfășura potrivit noilor reglementări.„În cazul în care moţiunea de cenzură va avea deznodământul pe care îl anticipez eu, va fi adoptată legea (privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin - n.r.). Noi vom continua să provocăm majoritatea parlamentară astfel încât să îi obligăm să depună moţiuni de cenzură ca să nu se poată adopta proiectele de lege pentru care ne angajăm răspunderea", a precizat Ludovic Orban.