Simona Spătaru, candidata PLUS la Primăria Sectorului 4

Conform unui comunicat de presă al PLUS transmis marţi, Simona Spătaru este avocat specializat în drept administrativ, dreptul achiziţiilor publice şi drept comercial şi practică în Bucureşti de peste 15 ani."Voi investi toată experienţa mea pentru ca bugetul sectorului să fie cheltuit transparent, prin consultare publică şi fără ascunzişurile cu care am fost obişnuiţi de reprezentanţii politicii vechi. Îmi doresc curăţenie şi siguranţă în şcoli, investiţii pentru un mediu sănătos şi alternative viabile la transportul cu maşina personală. Totodată, investiţia în cultură o consider o necesitate pentru a creşte calitatea vieţii sociale în sectorul nostru", a spus Spătaru.Ea a coordonat echipa PLUS Sector 4 în campania pentru europarlamentare, fiind şi preşedinte al filialei.Ceilalţi candidaţi desemnaţi de PLUS pentru Bucureşti sunt Diana Buzoianu (avocat) - Sectorul 1; Adrian Albu (antreprenor, supravieţuitor al Colectiv şi activist pentru drepturile pacienţilor) - Sectorul 2; Alex Dimitriu (avocat) - Sectorul 5."Alianţa USR-PLUS va avea candidaţi comuni atât în alegerile locale, cât şi în cele parlamentare. După desemnarea fiecărui candidat al partidelor, între aceştia vor avea loc dezbateri până la jumătatea lunii martie", se mai arată în comunicat.