Deputat PNL: „Nicușor Dan este cel mai bun candidat pentru Primăria Capitalei”

„Nu ne mai putem permite încă 4 ani cu Firea Faliment. Ar fi un dezastru pentru București!”, mai spune deputatul liberal.









De amintit că liderul PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat în mai multe rânduri în ultimele săptămâni că PNL va avea un candidat propriu în cursa pentru Primăria Capitalei, iar acesta va fi desemnat în urma unei cercetări sociologice ample și în urma unei testări a potențialilor membri eligibili pentru poziție.









Cioloş: Dacă PNL vrea să aibă un candidat pentru Primăria Capitalei, să îl pună pe masă. Dar pe masa bucureştenilor, nu pe masa tocmelilor













„Nicușor Dan este cel mai bun candidat pentru Primăria Capitalei, dintre cei care și-au anunțat intenția de a candida până acum din partea dreptei. După o luptă de peste 10 ani cu mafia imobiliară, pentru salvarea spațiilor verzi și a clădirilor de patrimoniu, el se bucură, pe bună dreptate, de cea mai mare credibilitate în București”, a scris luni, pe Facebook, deputatul liberal Matei Dobrovie.El consideră că Nicușor Dan ar fi, „ca și candidat independent, susținut de toate formațiunile politice declarate de dreapta, cel mai bine plasat s-o învingă pe Gabriela Firea în cazul în care alegerile locale rămân într-un singur tur”.„De ce? Deoarece cunoaște bine administrația publică, știe care sunt problemele Bucureștiului și are soluțiile corecte, are notorietatea și intenția de vot cea mai mare, este perseverent și iubește acest oraș”, argumentează Dobrovie.