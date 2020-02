PSD vrea ca votul pe moțiune să aibă loc miercuri: „Nu are rost să mai lungim timpul. Avem voturile” / Ciolacu, despre propunerea de premier a PSD: „Un intelectual de stânga, greu de refuzat”

Ciolacu, despre propunerea de premier a PSD: „Un intelectual de stânga, greu de refuzat”

„Dacă în acest moment minoritățile, PMP, ALDE și alți deputați și senatori neafiliați nu vor vota moțiunea ca să nu declanșeze anticipate, în momentul în care vine propunerea pentru alt guvern toate aceste formațiuni vor vota Guvernul, să nu se ajungă la anticipate. E un joc politic până la urmă. Nu face parte din agenda românilor. Costurile vor fi plătite de PNL”, a completat Ciolacu.









Ciolacu: „Orban ar face abuz în serviciu dacă ar da OUG pentru alegerea primarilor în două tururi”



Marcel Ciolacu a mai spus că premierul Ludovic Orban ar putea fi acuzat de abuz în serviciu dacă va da OUG pe modificarea legii electorale, astfel încât primarii să fie aleși în două tururi. Liderul PSD amintește de recomandările Comisiei de la Veneția.



„Din punctul meu de vedere, și ca președinte al Camerei, ca parlamentar sau român, alegeri în două tururi la primari, nu mai există această opțiune, indiferent dacă trece sau nu moțiunea. Deja există jurisprudență. Am câștigat la CCR două asumări, pe formă, nu pe fond. O astfel de lege oricum o vom ataca și pe fond. Există recomandările Comisiei de la Veneția. Poate să încalce legea și în afară de acest abuz de putere poate să facă un abuz de serviciu. Nu știu dacă ministrul Justiției îi va aviza o ordonanță cu privire la modificarea alegerilor în două tururi. Eu dacă aș fi ministru al Justiției nu aș aviza așa ceva”, a spus Ciolacu luni seară la Antena 3, potrivit Mediafax.

Premierul Ludovic Orban afirma, miercurea trecută, că dacă CCR va decide că proiectul de lege pentru alegerea primarilor în două tururi e neconstituțional, atunci Guvernul va da ordonanță de urgență , deoarece acestea „au scăpat până acum controlului constituțional”.

„Votul va fi miercuri. Astăzi s-au ales Birourile Permanante. Primă întâlnire a Biroului Permanent Reunit are loc mâine la ora 12:00. Deja am vorbit cu domnul Titus Corlățean, vicepreședinte al Senatului, cu atribuții de președinte în acest moment. Mâine la 12:00 o să facem calendarul, iar propunerea noastră va fi ca miercuri la ora 12:00 să aibă loc votul pe moțiune. Nu are rost să mai lungim timpul”, a spus liderul PSD Marcel Ciolacu, potrivit Mediafax.Întrebat dacă există voturile necesare pentru demiterea Guvernului Orban, Marcel Ciolacu a răspuns: „Da. M-am sfătuit și cu domnul Meleșcanu de la Forța Națională și cu domnul Kelemen Hunor”. Textul moțiunii de cenzură a fost citit, luni, în plenul reunit al Parlamentului , de către deputatul PSD Daniel Suciu.Marcel Ciolacu a mai anunțat la Antena 3 că, dacă Guvernul Orban va fi demis prin moțiune de cenzură, atunci PSD va propune pentru funcția de premier „un intelectual de stânga”, care „va fi greu de refuzat” de către președintele Klaus Iohannis.„Noi dorim în primul rând să dăm Guvernul Orban jos și cred că vom reuși miercuri. Mai departe intrăm într-o logică constituțională. Din discuțiile avute cu colegii mei din teritoriu și cu parlamentarii, urmează ca PSD să meargă la președintele României cu o propunere de prim-ministru, nu membru al PSD. O să mergem ca propunere cu un intelectual de stânga și un om care va fi greu de refuzat de către președintele României. Avem această propunere, nu e membru de partid”, a spus Marcel Ciolacu, potrivit Mediafax.El a subliniat că PSD nu va vota Guvernul Orban dacă președintele Klaus Iohannis va veni din nou cu această propunere.Liderul PSD a adăugat că bătălia partidelor pentru anticipate reprezintă doar „un joc politic”.