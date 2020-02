Ludovic Orban neagă zvonurile privind o înțelegere cu PSD pentru alegeri anticipate în 21 iunie: O minciună gogonată

„Premierul Ludovic Orban a bătut palma cu liderul PSD Marcel Ciolacu: social-democraţii se vor mobiliza pentru a trece moţiunea de cenzură, iar alegerile anticipate vor avea loc în data de 21 iunie, concomitent cu alegerile locale (...). În schimb, PNL va renunţa la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Guvernul Orban va rămâne interimar până în iunie”, a scris adevărul.ro , care a citat surse politice.Orban a negat însă categoric zvonul."Este o minciună gogonată, ca multe alte minciuni care au fost lansate de diverse site-uri sau posturi. Singurul obiectiv al PNL este acela de a scăpa România de PSD şi de a asigura o guvernare responsabilă, proeuropeană, care să asigure dezvoltarea României. PNL nu are nimic de discutat cu PSD şi în ceea ce mă priveşte pe mine nu am purtat de când sunt preşedinte al PNL nicio negociere cu niciun reprezentant al PSD, altele decât în cursul moţiunii de cenzură şi în cursul învestirii Guvernului, negocieri individuale care au fost purtate cu parlamentari pe care am putut să-i convingem să voteze împotriva PSD şi să voteze învestirea Guvernului pe care îl conduc. Sunt nişte minciuni gogonate care sunt lansate în mod răutăcios în spaţiul public, nu există absolut niciun fel de element de credibilitate, ci face parte dintr-un arsenal de propagandă, probabil tot al PSD, care caută disperat să reducă avansul evident al PNL", a afirmat Orban, citat de agenția Agerpres.Premierul a afirmat că, dacă se va ajunge la alegeri anticipate, acest lucru nu se va realiza cu susţinerea PNL."Se poate ajunge la o astfel de situaţie în condiţiile în care o majoritate din Parlament, deranjată de propunerile de reformă ale PNL, e posibil să strângă un număr de voturi suficient ca să ducă la căderea Guvernului. În ceea ce ne priveşte pe noi, obiectivul este realizarea obiectivelor din programul de guvernare", a spus Orban.Orban a adăugat însă că PNL nu renunţă la declanşarea alegerilor anticipate.În ceea ce privește moțiunea de cenzură, „obiectivul PNL este acela de a împiedica adoptarea moţiunii de cenzură” iar parlamentarii liberali vor fi prezenți în plen și vor vota „la vedere împotriva moţiunii de cenzură”, a subliniat Orban, după reuniunea Biroului Politic Naţional cu grupurile parlamentare ale liberalilor."Conform evaluării actuale pe care o avem, nu există un număr suficient de parlamentari astfel încât să asigure reuşita moţiunii de cenzură", a adăugat premierul Ludovic Orban.