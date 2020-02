Sondaj IMAS: PNL a ajuns la o cotă electorală de 47,4%. În top, la mare distanță, PSD / Câți români ar vota USR la parlamentare

Pe locul doi în preferințele celor chestionați sunt social-democrații, PSD fiind creditat cu un scor electoral de 20,6%, cu două procente în plus față de ultima lună a anului trecut.Cu un procent a crescut și USR, care în ianuarie a fost preferat de 12,4% dintre respondenții IMAS. Partenerii politici ai USR, PLUS, au o cotă de 3,4%, în staționare.Dintre partidele parlamentare, UDMR este cotat cu 4,7% dintre opțiuni, în scădere cu 0,3%, PMP cu 1,8%, în minus cu 1,2% față de decembrie. ALDE are 3,2% în sondajul IMAS.Cea mai mare scădere față de luna decembrie o înregistrează Pro România, partidul condus de Victor Pota având o cotă electorală de 3,8%, față de 6,4% în decembrie.Sondajul IMAS a fost realizat în perioada 13 – 31 ianuarie 2020, pe un eșantion de 1.007 persoane, utilizând metoda CATI. Eroarea de eşantionare este ± 3.1%.