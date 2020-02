Orban: Nu Start Up Nation pentru pomanageala pe care a gândit-o PSD. Îl putem lansa în domeniul IT sau cercetării / Muncim 16 ore pe zi să rezolvăm nenoricirile lăsate de ăștia

Premierul Ludovic Orban susţine că Start Up Nation ar trebui lansat în domenii precum IT şi cercetare, care pot duce la dezvoltarea economiei româneşti. "Nu Start Up Nation pentru pomanageala pe care a gândit-o PSD", a afirmat Orban, duminică, la Consiliul Naţional al PNL.





"Nu Start Up Nation pentru pomanageala pe care a gândit-o PSD. Putem lansa Start Up Nation acolo unde există surse de creativitate, unde există oameni care au capacitatea să facă performanţă, Start Up Nation în domeniul IT, cercetării, studenţilor şi toate domeniile care pot să ne aducă cu adevărat ridicarea economiei româneşti", a declarat Orban.





El a spus România ar trebui să se împrumute pentru proiecte de dezvoltare, ca să asigure cofinanţări pentru proiecte finanţate de Uniunea Europeană, și nu pentru subvenţii, ajutoare sociale şi "salarii umflate cu pompa, care sunt plătite unor oameni care nu merită".





"De şapte ani de zile, administraţia, din păcate, în special locurile manageriale, au fost populate cu oameni care nu vor să asculte de miniştri, care aleg calea cea mai uşoară, adică să nu facă nimic, care încearcă să împacheteze orice decident politic spunându-le că nu se poate şi inventând tot felul de pretexte ca să împiedice punerea în practică a programelor. Vom curăţa administraţia", a avertizat Ludovic Orban.

Premierul a spus că lucrează împreună cu miniştrii 14 - 16 ore pe zi pentru a găsi soluţii pentru "nenorocirile lăsate" de PSD: "În fiecare zi, atât eu cât și vicepremierul, cât și miniștrii, cât și ceilalți oameni muncim 14-16 ore pe zi. De la 7-8 dimineața, până la 12-1 noaptea, fără nicio limită, pentru a găsi soluții pentru nenorocirile pe care ni le-au lăsat ăștia, pentru problemele nerezolvate, pentru toate pagubele și prejudiciile pe care ni le-au generat și mai ales pentru deficitul îngrozitor, în materie de relații cu toți partenerii de care avem nevoie, pentru a ridica România și a o aduce pe drumul corect, pe drumul normal”