PSD îl va propune pe Titus Corlăţean să preia funcţia de preşedinte interimar al Senatului / Meleșcanu va demisiona (Ciolacu)

Marcel Ciolacu a declarat, vineri, că Titus Corlățean este propunerea Comitetului Executiv pentru președinția interimară a Senatului, dar decizia aparține grupului social-democrat de la Senat, relatează Mediafax. Președintele interimar al PSD a mai spus că Teodor Meleșcanu și-a exprimat dorința de a demisiona de la Senat.

"Propunerea Comitetului Executiv, dar rămâne decizia la grupul social-democrat de la Senat, este Titus Corlățean. Cred că e una îndreptățită mai ales după victoria de la Comisia de Monitorizare", a declarat Marcel Ciolacu, vineri, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD.

Acesta a mai spus că Teodor Meleșcanu dorește să-și înainteze demisia de la șefia Senatului.

"Am stat de vorbă cu domnul Meleșcanu și a spus că dânsul și-ar dori să-și înainteze demisia, pentru că așa este corect și am luat act de dorința dânsului, una cât se poate de normală. Totodată am discutat și despre acordul pe care PSD îl va avea pe viitor cu Forța Națională", a conchis Ciolacu.

Judecătorii Curții Constituționale au decis că Teodor Meleșcanu a fost ales nelegal în funcția de președinte al Senatului.

CCR a dezbătut sesizarea de neconstituționalitate a parlamentarilor ALDE, PNL, PMP, UDMR și a unor senatori neafiliați privind alegerea lui Teodor Meleșcanu în funcția de președinte al Senatului.

Teodor Meleșcanu a fost ales pe 10 septembrie 2019, la propunerea PSD, președinte al Senatului.

