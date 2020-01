Președintele USR Olt, prins la volan deși avea permisul suspendat, a demisionat din partid

Liderul USR Olt, Anton Silviu Cristian, a anunțat pe pagina sa de Facebook, faptul că demisionează din partid și explică decizia: a fost prins de polițiști la volan deși avea permisul suspendat.„Astăzi (joi – n.r.) este o zi tristă pentru mine pentru că trebuie să îmi anunț demisia din USR! Din păcate am luat o decizie greșită pe care mi-o asum în totalitate: deși aveam permisul suspendat pe 30 zile (peste 4 zile urma să îl recuperez) și nemaiavând răbdare am condus totuși mașina personală pentru a-mi lua fetițele de la școală. Am fost oprit de un echipaj al poliției rutiere și mi s-a întocmit un dosar pentru conducere fără permis. Am încredere în Poliția rutieră că și-au făcut datoria. În această situație eu am fost cel care nu a respectat legea și vina îmi aparține”, a scris președintele USR Olt pe pagina sa de Facebook Acesta și-a cerut scuze colegilor săi din USR și simpatizanților pentru situația creată și îi asigură că el va rămâne votant USR.