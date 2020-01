Liderul deputaților PSD: Vom depune moțiunea de cenzură până vineri

Deputatul PSD Alfred Simonis a declarat, luni, că PSD va depune moțiunea de cenzură până la sfârșitul săptămânii. Guvernul Orban urmează să-și asume răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi, miercuri, în Parlament.





"După citire, după angajarea răspunderii Guvernului, miercuri, sunt trei zile până când poate fi depusă moțiunea. Deci vineri va trebui depusă moțiunea de cenzură. Avem numărul de semnături pentru ca această moțiune să fie depusă și avem i numărul de voturi, sper eu, pentru a adopta aeastă moțiune", a declarat liderul deputaților PSD Alfred Simonis, la Parlament.









Guvernul Orban urmează să-și asume răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi, în cursul acestei săptămâni în Parlament.

Liderul grupului PSD din Camera Deputaților a mai spus că partidul are semnăturile necesare pentru a depune moțiunea.PSD are în acest moment 200 de deputați și senatori. Cu voturile UDMR care a anunțat că sprijină demersul PSD sunt 230. Pentru a fi demis Guvernul este nevoie de votul a jumătate plus unu din numărul de mandate, mai exact 233.