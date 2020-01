Sorin Grindeanu: PSD a piedut în 3 ani 60% din votanți. Căderea, generată de autism politic

Acesta a participat la Conferinţa de alegeri a PSD Timiș, alături de liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu, şi de secretarul general Paul Stănescu.





Fostul premier Sorin Grindeanu a spus, la Conferința de alegeri a PSD Timiș, că partidul nu mai are forță și că a pierdut mulți votanți în ultimii trei ani.„Din punctul meu de vedere, PSD-ul a fost adus într-o situație dificilă. Nu mai avem forță, în aproximativ 3 ani am pierdut aproximativ 60% din votanți. Începem să nu mai contăm în lupta politică decât prin majoritatea parlamentară, dar este tot mai greu să menținem acest echilibru. Prietenul meu, Marcel, face eforturi supraomenești pentru asta și îi datorăm destul de mult în acest moment pentru modul în care a gestionat lucrurile în Parlament. Această cădere nu este generată de forțe ale evoluției istorice, este generată în primul rând de greșeli personale, de greșeli de management, de autism politic și de orbire strategică. Am guvernat cu creștere economică, am avut resurse destule, am făcut multe lucruri bune. În plus, nu am avut o opoziție puternică, sigur, am avut un adversar, pe Klaus Iohannis, dar asta nu justifică această cădere. Trebuie o analiză cinstită, corectă și pentru prima dată o analiză care să aibă urmări serioase asupra organizării partidului”, a apus Sorin Grindeanu.El susține însă că nu se poate da vina pe un singur om și că Liviu Dragnea „a avut greșelile lui, dar a făcut și lucruri bune pentru partid”.„Dacă am constatat că am făcut praf partidul în 3 ani, urgența este să facem altceva, să căutăm să eliminăm cauzele. Nu putem să nu vorbim despre vinovății, dar nu are rost să rămânem în această fază deoarece unul din mecanismele cele mai importante prin care un singur om a răspuns de partid timp de aproximativ trei ani a fost răspândirea neîncrederii între noi, a fost ca un virus și ne vom lupta mult să eliminăm acest virus. Vom reuși, dacă vom construi mecanisme corecte și transparente de decizie, de racolare a resurselor și selecție a oamenilor care ne reprezintă. Dar nu putem da vina pe un singur om. Liviu Dragnea a avut greșelile lui, dar a făcut și lucruri bune pentru partid, în faza de creștere de după desființarea USL. Mie mi se pare că mult mai grav a fost altceva, a fost tăcerea vinovată a majorității dintre noi. Și acele majorități tranzacționate în care mulți dintre noi am adus în guvernele care s-au succedat oameni îndoielnici, fără experiență și care au adus grave prejudicii de imagine partidului. Cei mai mulți își dădeau seama că nu e corect ceea ce se întâmplă, dar pentru interese punctuale sau de frică nu au acționat. Când unii au încercat să se revolte, în general au fost trădați de ceilalți. Nu merităm niciunul dintre noi medalii, deoarece nu am reușit să readucem normalitatea în PSD, iar după plecarea forțată a lui Liviu Dragnea, deriva partidului a continuat”, a mai spus Sorin Grindeanu.