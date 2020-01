Cum a aflat Tăriceanu că e suspect într-un dosar: „​De ziua mea am primit un plic şi... surpriză” / „Mi se pare o legătură evidentă cu campania electorală”

​„De ziua mea am primit un plic – anul ăsta – de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi surpriză: Am primit înştiinţarea că sunt suspect într-un dosar penal pentru abuz în funcţie. Am început să fac legături, despre ce bănuiesc că este vorba. E vorba despre dosarul care vizează un senator, dosarul de incompatibilitate pe care-l are acest senator”, a declarat Călin Popescu Tariceanu, marţi seară, la Realitatea Plus.Liderul ALDE a venit cu precizări miercuri, comentând că acțiunea procurorilor are „o legătură evidentă cu campania electorală”.„Ceea ce mi se pare nefiresc este că dosarul a fost deschis în 2018. Suntem în 2020. De ce a stat până în 2020 procurorul și nu mi-a făcut această precizare cu privire la calitatea de suspect. Nu s-a întâmplat nimic din 2018 până în prezent. Are cumva vreo legătură cu campania electorală? Mi se pare o legătură evidentă cu campania electorală. E același stil al Parchetului pe terenul politic, ca să mă blocheze pe mine și partidul pe care îl conduc în campania electorală”, a spus Tăriceanu, potrivit Mediafax, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Parlament.Parchetul General a deschis un dosar în care este anchetat, potrivit g4media.ro, modul în care deși senatorul PSD Cristian Marciu a fost declarat incompatibil de către Înalta Curte de Casație și Justiție în martie 2015, prin decizie definitivă, el a ocupat în continuare această funcție.