CNCD l-a amendat cu 10.000 de lei pe primarul din Tg. Mureș care a spus că romii sunt o problemă in România și că statul ar trebui să decidă cine face copii

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de membrii colegiului CNCD, care a constatat că mesajul lui Dorin Florea încalcă dreptul la demnitate al cetățenilor care aparțin unei clase sociale, respectiv al unei minorități etnice, constituind un discurs incitator la ură, depășind limitele libertății de exprimare. Nemulțumit de discuția privind dublarea alocației pentru copii, primarul din Târgu Mureș, Dorin Florea, a venit cu o propunere șocantă. El spune că este nevoie de „introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care vor să aducă pe lume copii”. Viitorii părinți ar trebui să facă dovada unui loc de muncă și a unei locuințe stabile, a unei situații financiare acceptabile. De asemenea, spune Florea, viitorii părinți trebuie să aibă un nivel de educație minim stabilit prin lege și, totodată, ar trebui stabilită o vârstă minimă la care un adult să devină părinte.„În cazuri excepționale, în care totuși un cuplu care nu îndeplinește condițiile prezentate mai sus va avea un copil, consider că statul va trebui să preia copilul și să-i ofere condițiile corespunzătoare pentru dezvoltare (igienă, educație, hrană). În acest caz, indemnizația nu ar mai fi acordată părinților. Aceștia vor avea însă posibilitatea de a-și recupera copilul, după ce vor îndeplini condițiile prevăzute mai sus. Cred că nu este cazul să ne gândim să creștem demografia țării cu orice preț. În România există multe familii defavorizate (nu mă refer la persoane cu dizabilități), ci la cei apți de lucru care nu vor să muncească, la cei care aduc pe lume copii cu un singur scop: să aibă o sursă de venit. Aceste medii generează infracționalitate crescută, abandon, lipsă de educație etc”, a scris primarul din Târgu Mureș pe Facebook.Contactat de HotNews.ro, Dorin Florea a susținut că propunerea sa nu este „radicală deloc”, fiind una despre care a mai vorbit și în trecut. El a precizat că „statul încurajează nemunca” și că a întâlnit cazuri în care fete de 12-13 ani au devenit mame „pentru banii de alocație”. Dorin Florea s-a referit explicit la comunitatea roma, susținând că, dacă se vor impune astfel de condiții, „o să intre frica în ei” și n-or să facă copii doar pentru bani.„Eu am (la Tg. Mureș-n.r.) cel mai mare număr de țigani din țară (...) Țiganii sunt o problemă serioasă a României și ne facem că nu vedem?! (...) De când i-a dezrobit Cuza, au rămas la fel”, a spus el, precizând că „dacă văd trei copii la cerșit, în rețele de pedofilie, sunt nebun să nu intervin ca stat și să las pe seama Justiției”.El a mai spus că în cazurile în care condițiile nu s-ar respecta, copiii ar fi luați în grija statului și ar fi educați, operațiune care ar putea fi de succes pentru „că nu se deosebesc cu nimic de ceilalți”. Întrebat dacă propunerea sa nu va fi calificată drept una nazistă, Dorin Florea a răspuns: „Mă doare în fund de mediocritatea abjectă a celor care spun asta”.Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat după declarațiile primarului din Târgu Mureș pentru discurs de ură pe criterii de clasă socială și etnie, a declarat pentru HotNews.ro, șeful CNCD, Asztalos Csaba.