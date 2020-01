Nicușor Dan confirmă că i-a prezentat lui Cioloș „soluția tehnică” pentru a-l susține la Primărie: o alianță cu Uniunea Forțelor Locale, fondată de trei apropiați ai săi

lista de consilieri al partidelor care mă susțin și, mai departe, această posibilitate a fost comunicată organelor de conducere ale Alianței. În concluzie, vorbim de o soluție tehnică la o problemă tehnică. Dacă se va pune vreodată problema de activa într-un partid, fiți siguri că vă voi informa”, a adăugat Nicușor Dan.

„Uniunea Forțelor Locale (UFL) este un partid politic constituit în urmă cu un an de trei persoane care îmi sunt apropiate și care s-au arătat dispuse să colaboram în ipoteza în care acest vehicul politic îmi este necesar. O posibilă utilizare a acestui vehicul politic este ipoteza în care o alianță politică dorește să sprijine candidatura mea la Primărie și condiționează sprijinul de prezența numelui alianței pe buletinul de vot alături de numele meu. Printr-o alianță și cu UFL este posibil acest lucru: eu nu intru în niciunul din partidele alianței, dar prin alianța extinsă cu USR pot să-mi alătur numele alianței pe buletinul de vot”, a declarat pentru Mediafax Nicușor Dan.El a mai afirmat că i-a prezentat situația liderului PLUS, Dacian Cioloș. ”Am comunicat în modul cel mai transparent această posibilitate lui Dacian Cioloș când am discutat de o posibilă susținere din partea Alianței USR PLUS, ca răspuns la obiecția ca numele meu pe buletinul de vot nu ar Hotnews.ro a scris că Nicușor Dan a căutat sprijin din partea PLUS pentru candidatura la Primărie și a avut în acest sens o întâlnire, în urmă cu câteva săptămâni, cu liderul PLUS, Dacian Cioloș. În timpul discuțiilor, potrivit unor surse, Cioloș i-ar fi transmis că nu poate să-i susțină candidatura de vreme ce este independent. Nicușor Dan i-a pus pe masă însă o soluție la această problemă. Alianța cu un partid ce-i este apropiat și care a fost special înființat anul trecut.