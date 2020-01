Nou secretar de stat la Transporturi. În 2016, a încercat să-și scape șeful care lovise un om pe trecerea de pietoni, spunând că a fost el la volan

În 2016, Alexandru Mutruc era șeful de cabinet al deputatului Cornel Sămărtinean, care a accidentat un bărbat pe trecerea de pietoni, în Timișoara.Inițial, Mutruc a spus că el a fost la volan și chiar a fost testat cu aparatul etilotest, potrivit pressalert.ro.„A fost un moment, o neînțelegere. Din cauza stresului, Alexandru Mutruc a apucat să spună că el a condus. A mai avut un accident înainte. Imediat ce am aflat ce le-a spus polițiștilor, am recunoscut că eu am condus. Nu am fost atent la ce le-a spus pentru că eram preocupat de starea victimei”, a declarat la vremea respectivă Sămărtinean, citat de pressalert.ro. Mutruc a fost numit secretar de stat în locul lui Valeriu Lupu, demis la scurt timp după numire de premierul Ludovic Orban, după ce a fost implicat într-un accident de circulație și a refuzat să fie testat cu alcooltestul.