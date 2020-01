Deputatul ”Mitralieră” îi răspunde lui Corlățean: Oportunismul, lașitatea și securismele îl caracterizează/ O să rămâi un individ mort după funcții și atât

”Am aflat astăzi (duminică - n.red.), că la Conferința județeană extraordinară din Dâmbovița, un candidat, nu la funcția de președinte ci la funcția de președinte executiv (asta arată cât de curajos este acest coleg), cerea în discursul dânsului ca partidul să renunțe la stilul Prm și la stilul „mitralieră”! Pai sigur, știu că colegul Corlățean își dorește foarte tare conducerea organizației Dâmbovița sau în general orice conducere sau funcții sau vreun minister, și asta de când există în partid, oportunismul, lașitatea și securismele îl caracterizează! Domnule Corlățean, atunci când se făceau abuzuri enorme în justiție și colegi de-ai tăi erau anchetați, judecați sau condamnați, ca ținte politice, fiind nevinovați, marea majoritate dintre ei (...), tu senator PSD tăceai chitic, că îți era teamă să nu deranjezi structurile”, susține deputatul PSD, într-o postare pe Facebook.Cătălin Rădulescu spune că a ieșit public, alături de alți colegi din PSD și au reclamat ”abuzurile” din Justiție: ”Da, am ieșit public eu, Olguța, Codrin, Pleșoianu, Șerban Nicolae, Iordache, Nicolicea, Ionel Arsene, Teodorovici și alții, împotriva unui sistem opresiv și ilegal”.Deputatul mai susține că diferența dintre el și Corlățean este că Rădulescu a ales să susțină o echipă în Argeș, iar fostul șef al Justiției vrea o funcție și un loc cald la vârful partidului.”Spui că din cauza peremiștilor și a mea, a pierdut partidul? Spune asta membrilor de partid și primarilor din țară, care ne iubesc pentru curajul nostru, însă cred ca vei fi fugărit de oameni! Știi de ce am pierdut procentele în sufragiul românilor, Titus Corlățean? O mare parte din cauza ta, că ți-ai bătut joc de românii din diaspora, nefăcând suficiente secții de votare, atunci când erai un jalnic ministru de Externe. Tot din cauza ta am pierdut și președenția țării, amărâtule. (...) Între oportunismul, lașitatea și dezastrul făcut de tine ca ministrul românilor din diaspora, aleg curajul, patriotismul și naționalismul. Nu o sa fii niciodată ca mine, ca Olguța, Codrin, Teodorovici, Șerban Nicolae, Pleșoianu, Arsene, Iordache sau Grindeanu, o sa rămâi un individ mort după funcții și atât! Dep Cătălin Marian Radulescu sau „Mitraliera“ așa cum mi-ai spus tu. Eu sunt medic, tu?”, mai susține Rădulescu.