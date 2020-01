Liviu Iolu și Daniel Șandru, candidații PLUS la Primăria și Consiliul Județean Iași

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a anunțat sâmbătă că Liviu Iolu este candidatul formațiunii la Primăria Iași, iar Daniel Șandru la Consiliul Județean, relatează Mediafax.

„Cu Liviu Iolu am avut ocazia și plăcerea să colaborez la Guvern, a fost purtătorul de cuvânt al Guvernului din 2015-2016 și după ce am terminat mandatul la Guvern, Liviu avea de ales: să se întoarcă în presă cu competența pe care o câștigase la Guvern, dar a decis să rămână în continuare în proiectul civic și apoi în proiectul politic pe care l-am lansat. (...) Daniel Șandru, care este profesor universitar, este ieșean, am avut plăcerea să colaborez cu el la Guvern, a fost secretar de stat la Cancelaria Guvernului și s-a ocupat de pregătirea Centenarului, după care, după terminarea mandatului s-a reîntors în Iași și știu că a avut inclusiv colaborări cu administrația publică locală, cunoaște foarte bine județul”, a declarat Dacian Cioloș.

Candidații finali ai Alianței USR-PLUS vor fi desemnați în următoarea perioadă.

„În perioada următoare vom vedea, colegii noștri de la USR au propus sondaje, noi am propus organizarea unor alegeri primare, una din aceste soluții sau probabil combinate ne vor permite să desemnăm candidatul care din punctul nostru de vedere prezintă ideile și are cele mai mari șanse de a câștiga. Deci, și la București, și la Iași, și la Cluj, și la Craiova, și la Broșaov și în orice oraș din România vom avea un singur candidat din partea Aleinței USR-PLUS”, a mai spus liderul PLUS.

Consiliul Național al PLUS a ales sâmbătă la Iași și Biroului Național al formațiunii, din care fac parte Dragoș Tudorache, care a fost desemnat și președinte executiv al partidului, Andrei Lupu, Oana Țoiu, Vlad Voiculescu, Alin Mituța, Oana Urcsache, Daniela Șerban, Monica Berescu, George Cățean și Victor Giosan.