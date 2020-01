Ciolacu: PSD nu îl va propune pe George Maior premier. Nu am avut plăcerea să-l cunosc

Foto: Facebook/ Ambasada Romaniei in SUA

"Nu am avut plăcerea să-l cunosc pe domnul Maior. Cu certitudine, PSD nu va face această propunere. (...) Pentru această perioadă, până la alegerile parlamentare, să fie un guvern de uniune naţională pentru gestionarea problemelor românilor şi după alegerile generale să se creeze o majoritate. Din guvernul de uniune naţională să facă parte toate forţele politice. Am auzit şi ideea că am pierde încă 6-7 luni. Cred că în acest moment costurile sunt mai mari dacă PNL rămâne în această formulă de guvern minoritar în funcţie", a afirmat Ciolacu, potrivit Agerpres.