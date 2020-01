Firea zice că depune plângere pe numele lui Rareș Bogdan, care a spus că membrii de conducere ai PSD, printre care și Firea, ”au periclitat parteneriatele noastre vitale cu Uniunea Europeană și SUA”

Gabriela Firea a spus că depune ”plângere pe numele cetățeanului Bogdan Rareș”, după ce europarlamentarul PNL și-a exprimat dezacordul pentru un ”guvern de uniune națională”, argumentând că ”nu guvernăm cu cei care au atacat statul de drept și au periclitat parteneriatele noastre vitale cu Uniunea Europeană și SUA și care până la această ora nu au recunoscut că au greșit”. Rareș Bogdan, a subliniat că PNL nu este dispus să stea alături de Oprișan, Codrin, Buzatu, Bădălău, Stănescu, Firea, Olguța, Budai, Nicolicea, Iordache, Arsene.

„Depun plângere pe numele cetățeanului Bogdan Rareș. Să vină în față instanței cu dovadă că eu am periclitat parteneriatele strategice cu UE și SUA și că am furat, așa cum a declarat azi. Să aducă dovezi palpabile, nu vorbe. La o declarație atât de gravă, trebuie că are și dovezi. Și nu ține în justiție dacă iese vreo colegă de partid să spună că a fost metaforă sau pamflet”, susține Firea, potrivit Mediafax.

Rareș Bogdan și-a exprimat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, dezacordul privind propunerea de înfăptuire a unui „guvern de uniune națională”, înaintată de Marcel Ciolacu, afirmând că PSD se axează exclusiv pe „gestionarea sărăciei”.

„Nu guvernăm cu hoții. Cu cei care și-au bătut joc de banul public, care au jefuit bugetele statului și au promovat oameni în guvernare exclusiv pe baza de carnet de partid și pile, oameni inompetenti., aculturali, lipsiți de profesionalism. Avem o viziune de dreapta pentru guvernarea acestei țări în care ne bazăm pe investiții și dezvoltare, dânșii sunt axați exclusiv pe gestionarea sărăciei. Ultimii 7 ani în care au guvernat România într-un fel sau altul au fost tragici pentru această țară, nu avem cum să gândim politici publice și dezvoltarea României cu niște oameni a căror viziune de dezvoltare pur și simplu nu există", a declarat europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, sâmbătă, pentru MEDIAFAX.

Eurodeputatul a mai subliniat că liberalii nu sunt dispuși să stea lângă membrii PSD precum Marian Oprișan, Codrin Ștefănescu, Olguța Vasilescu și alți membrii din conducerea PSD.

„Nu guvernăm cu cei care au atacat statul de drept și au periclitat parteneriatele noastre vitale cu Uniunea Europeană și SUA și care până la această ora nu au recunoscut că au greșit. Nu suntem dispuși să stăm alături de Oprișan, Codrin, Buzatu, Bădălău, Stănescu, Firea, Olguța, Budai, Nicolicea, Iordache, Arsene. Am văzut de ce sunt în stare, rămân un pericol pentru democrația reprezentativă și drumul european al acestei țări”, a conchis Rareș Bogdan.

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, că dacă moțiunea de cenzură va fi adoptată, va propune un guvern de uniune națională până în luna noiembrie, ”când sunt alegeri la termen”.

Guvernul a decis să își asume răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi, iar în replică Marcel Ciolacu a declarat că social-democrații vor depune moțiune de cenzură, primii parteneri la acest demers fiind UDMR.