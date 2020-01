Rareș Bogdan, sfat pentru Dan Barna: Să mai lase aroganțele, să nu ajungă ca Adrian Năstase, cel mai arogant om din politica românească

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, are un sfat pentru liderul USR, "tânărul domn Barna": "Să mai lase aroganțele, ca să nu ajungă ca Adrin Năstase, cel mai arogant om din politica din România, devenit istorie".







Liderul USR, Dan Barna, a declarat, joi seară, că dacă liberalii vor avea propriul candidat la alegerile locale pentru Primăria Capitalei, atunci ne "batem joc”, afirmând că este nevoie de un reprezentant puternic al partidelor de dreapta care să o învingă pe Gabriela Firea.









"Sfatul meu pentru tânărul domn Barna este ca atunci când vorbește de Partidul Național Liberal să se uite exact la câți primari are PNL, la câte orașe codunce PNL, ce primării conduce PNL, să se uite că orașele mari ale României, în frunte cu Cluj, Oradea, Timișoara, Alba Iulia, Reșița, Ploiești, Suceava, Piatra Nemț, Roman, Botoșani, Târgu Jiu. Și orașe mai mici ca Urlați, Comănești, Sinaia, Sebeș sunt conduse de primari liberali. Cred că PNL a dovedit că are în interiorul său suficiente resurse pentrua a vea dreptul să pună candidați pentru cele șase sectoare și pentru Primăria Generală a Capitalei", a mai afirmat Rareș Bogdan.



Eurodeputatul PNL a ținut să sublinieze că scorurile PNL de la ultimele alegeri sunt mai mari decât ale USR și că, în comparație cu PNL, USR nu conduce nicio primărie.



"Domnul Barna reprezintă un partid care la ultimele alegeri a luat 12% din câte îmi amintesc. Noi reprezentăm un partid care a câștigat alegerile, care în primul tur a câștigat cu un scor de aproape 40%. La alegerile europarlamentare Partidul Național Liberal a fost primul partid pe țară și a luat un scor de 28%. Domnul Barna reprezintă un partid care a luat 22% sau 23%. PNL are 1100 de primari, domnul Barna reprezintă un partid care nu are niciun primar", mai spune acesta.



Rareș Bogdan a mai spus că USR are destule probleme în teritoriu și că Dan Barna ar trebui să se procupe de partidul său.





Rareș Bogdan și Violeta Alexandru sunt numele luate în calcul de liberali pentru Primăria Capitalei, cei doi fiind măsurați într-un sondaj de opinie. Din datele sociologice de până acum, Bogdan are o cotă de peste 22-23%, însă, potrivit unor surse din partid, Ludovic Orban ar prefera ca Violeta Alexandru să fie candidata PNL pentru Capitală.

"Diferențele de opinie pe care le-au prezentat atât tabăra PLUS, cât și tabăra USR, domnul Vlad Voiculescu și domnul Nicușor Dan, arată că PNL a atins cel puțin doi candidați foarte bine plasați în sondajele de opinie. Așa că eu îi spun domnului Barna să se ocupe de USR pentru că au suficiente probleme în teritoriu, să ne spună dacă sunt de dreapta sau de stânga și să lase Partidul Național Liberal să se ocupe de guvernarea României pe care dânșii au refuzat-o și să ne lase să ne facem strategia electorală, care prevede câștigarea Prmăriei Capitalei cu un candidat propriu și cu șase candidați pe sectoare", a adăugat Rareș Bogdan.







În replică, Rareș Bogdan i-a transmis lui Dan Barna că liberalilor "nu le plac aroganțele "."Noi am spus că stăm de vorbă, dar nu ne plac aroganțele. Sfatul meu prietenesc, colegial, este să mai lase aroganțele. Din politica românească cel arogant om a fost Adrian Năstase și a ajuns istorie. Eu nu-i doresc să ajungă pe urmele lui Adrian Năstase. Să lase aroganțele. Decența și respectul față de combatanți este cea mai bună abordare", a declarat europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, vineri, pentru Mediafax.Prim-vicepreședintele PNL a spus că liberalii au dreptul și resursele necesare pentru a avea candidați proprii pentru Primăria Capitalei și pentru sectoare.