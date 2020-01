Guvernul își asumă răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi. Orban: E vital ca primarii să fie aleși de jumătate plus unu din cetățeni, pentru a avea legitimitate / Care este procedura

Care este procedura angajării răspunderii Guvernului

Constituţia prevede că Executivul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.





Procedura angajării răspunderii implică două consecinţe: depunerea de către parlament a unei moţiuni de cenzură sau nedepunerea de către parlament a unei moţiuni.





O primă situaţie este cea în care parlamentul depune o moţiune de cenzură în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege. Dacă această moţiune este votată, atunci guvernul se consideră demis. În situaţia în care guvernul nu a fost demis prin moţiunea de cenzură depusă, proiectul de lege sau programul pe care şi-a asumat guvernul răspunderea se consideră adoptat (art. 114).





A doua situaţie este cea în care parlamentarii nu depun moţiune de cenzură şi atunci proiectul de lege, programul sau declaraţia guvernului, modificate sau completate, după caz, cu amendamente acceptate de guvern, se consideră adoptat. Aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devin obligatorii pentru guvern.





În acest context, procedura angajării răspunderii guvernului asupra unui proiect de lege reprezintă o modalitate legislativă indirectă de adoptare a unei legi, adică nu prin dezbaterea legii în cadrul procedurii legislative ordinare, ci prin dezbaterea unei problematici politice legate de rămânerea la guvernare sau demiterea guvernului.

„După cum bine știți PNL susține alegerea primarilor cu 50%+1 din voturi. În urmă cu câțiva ani de zile am inițiat un proiect de lege de îmbunătățire a modalității de alegere a primarilor. Acest proiect de lege a fost parcat neregulamentar la o defuncță comisie de cod electoral pentru a împiedica introducerea în plen și adoptarea în Camera Deputaților. Ca atare, am luat decizia de a ne angaja răspunderea în fața Parlamentului”, a declarat Orban.„E vital ca primarii să fie aleși de jumătate plus unu din cetățeni, pentru a avea legitimitate”, a adăugat Orban precizând că a luat decizia asumării răspunderii pentru că nu mai este nicio șansă ca proiectul de lege să treacă de Parlament.Întrebat dacă este vorba despre o ordonanță de urgență, șeful statului a spus că Guvernul este cel care va face publică varianta la care va recurge. "În foarte scurt timp Guvernul va promova o legislație pentru alegerea primarilor în două tururi", a afirmat Iohannis.