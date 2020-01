Dăncilă îi transmite lui Orban să o sune dacă nu găsește bani pentru dublarea alocațiilor

"În timpul guvernării mele, de un 1 an şi 9 luni, în Parlament s-au luat multe decizii care au fost dublate de o proiecţie bugetară. În momentul în care aceste decizii au fost bune pentru oameni eu, ca prim-ministru, şi membri ai Guvernului a trebuit să găsim soluţii pentru a le pune în practică. Eu cred cu tărie că dacă se doreşte, se poate realiza acest lucru (dublarea alocaţiilor pentru copii - n.r.). Mai mult, am văzut că preşedintele României a dat undă verde referitor la dublarea alocaţiilor. Eu cred că Guvernul trebuie să dea dovadă de responsabilitate şi există destule soluţii. Dacă nu le găsesc, să sune la guvernul PSD, ca să pună în practică această decizie a Parlamentului", a spus Dăncilă la Palatul Parlamentului, întrebată dacă în timpul guvernării PSD avea în plan dublarea alocaţiilor copiilor.Dăncilă a menţionat că a fost premier într-o perioadă "foarte grea", cu foarte multe crize de gestionat, atât în plan intern, cât şi în plan extern, dar a reuşit să iasă "cu fruntea sus" pentru că nu a luat niciodată o decizie greşită.Fostul premier a precizat că nu va candida la congres pentru o funcţie de conducere în PSD, dar va candida pentru preşedinţia Organizaţiei de Femei. "O să îl susţin pe Marcel Ciolacu (la congresul PSD, pentru funcţia de preşedinte - n.r.), o să susţin o echipă sudată, o echipă care vrea să se implice. (...) Mai departe, voi fi aşa cum am fost de fiecare dată, un om de echipă. Partidul are nevoie de unitate, este absolut necesar ca toţi să fim foarte uniţi, având în vedere că urmează alegerile locale şi că trebuie să obţinem un rezultat foarte bun", a mai spus aceasta.