VIDEO NASA: Fumul emanat de incendiile devastatoare din Australia va face înconjurul lumii

Foto: State Government of Victoria

NASA a demonstrat, cu ajutorul datelor satelitare, că fumul s-a ridicat în zona inferioară din stratosferă, deplasându-se peste 6.400 de kilometri, în timp ce în Chile a fost consemnat un cer ceţos. ''Este de aşteptat ca fumul să facă cel puţin un circuit complet în jurul globului şi să se întoarcă pe cer deasupra Australiei'', se arată într-un comunicat emis de NASA.''În ultima săptămână, sateliţii NASA au observat o cantitate extraordinară de fum injectată în atmosferă în urma incendiilor din Australia şi din dispersarea ulterioară în direcţie estică'', precizează agenţia.Situaţia la nivelul solului şi în atmosferă este înrăutăţită de furtunile generate de incendiile de vegetaţie, cunoscute sub denumirea de evenimente pirocumulonimbus, care se produc atunci când umezeala rămâne prinsă în fumul aflat în aerul din zone superioare, mai reci, şi formează un nor care produce fulgere uscate. Aceste furtuni induse de flăcări au împins fumul în stratosferă permiţându-i astfel să se deplaseze mult mai departe şi să afecteze condiţiile atmosferice din lume.''Efectelor acelor evenimente - indiferent dacă fumul asigură o răcire sau o încălzire considerabilă a atmosferei, care se întâmplă în norii subiacenţi - este în prezent obiectul unui studiu intens'', a notat NASA.Agenţia a adăugat că au fost observate urmări vizibile în zonele învecinate Australiei. ''Fumul are un impact dramatic asupra Noii Zeelande, cauzând probleme severe la nivelul calităţii aerului pe teritoriul ţării şi întunecând vizibil zăpada pe vârful munţilor'', se arată în comunicatul NASA. Pericolul de incendiu din Australia este cel mai pronunţat în comunităţile rurale, însă calitatea scăzută a aerului continuă să afecteze marile oraşe.Potrivit Victoria Health, Melbourne, al doilea oraş ca mărime din Australia, şi alte zone din statul Victoria aveau marţi cel mai greu de respirat aer din lume, din cauza fumului provenit de la incendiile de vegetaţie.Incendiile de vegetaţie, active din luna septembrie a anului trecut, au provocat decesul a 27 de persoane, au distrus peste 2.000 de case şi au condus la evacuarea a mii de locuitori. Mii de persoane s-au adunat vineri în Sydney şi Melbourne solicitând ca premierul să fie demis şi adoptarea unor măsuri privind schimbările climatice, aminteşte Press Association. Săptămâna trecută, Institutul brazilian de Cercetări Spaţiale a anunţat că fumul de la incendiile australiene de vegetaţie a atins marţi coasta de sud a Braziliei, după ce a trecut peste Argentina şi Chile.