Kelemen: UDMR este de acord cu anticipatele, organizate cu 3 săptămâni înainte de locale

UDMR este de acord cu alegerile anticipate, o soluție fiind ca premierul Ludovic Orban să își depună mandatul astfel încât scrutinul parlamentar să aibă loc pe 24 mai, iar alegerile locale în 14 iunie, spune Kelemen Hunor. "Voința președintelui și premierului sunt extrem de importante, dar nu suficiente”, afirmă liderul UDMR.





Kelemen Hunor a declarat, luni, corespondentului Mediafax că "nu prea" știe ce au discutat premierul și președintele, ci doar că vor alegeri anticipate, dar nu și cum vor să ajungă la anticipate.

"Un singur lucru putem spune, că voința președintelui și premierului sunt extrem de importante, dar nu suficiente pentru a declanșa alegeri anticipate. Sunt chestiuni procedurale, chestiuni constituționale care trebuie îndeplinite. Sunt două variante, ori depune premierul mandatul și face primul pas către anticipate, ori declanșează o criză politică și așteaptă o moțiune de cenzură în urma căreia este demis Guvernul și pot începe procedurile pentru anticipate. Dar asta nu înseamnă că vom ajunge la anticipate. Prima chestiune care trebuie rezolvată este să nu avem Guvern, ceea ce se poate realiza prin demisie sau moțiune de cenzură”, a declarat Kelemen Hunor.





El susține că a mai argumentat necesitatea alegerilor anticipate în anumite condiții, și anume să nu fie împreună cu alegerile locale, astfel că se pot organiza anticipate înainte cu 3 săptămâni de locale, dar nu împreună, iar pe de altă parte, nu trebuie modificate regulile jocului în timpul jocului și să rămână alegerea primarilor într-un singur tur.





"Un alt argument este că am avea posibilitatea să facem o reformă administrativă, o reformă electorală, deoarece e nevoie de o gândire mai profundă, nu de grabă. Din punctul nostru de vedere, noul Parlament, noua majoritate, ar avea posibilitatea să facă o reformă administrativă care să intre în vigoare treptat sau din 2025 în întregime. Din 2012, după demiterea Guvernului Ungureanu prin moțiune de cenzură, suntem într-o criză guvernamentală permanentă, am avut în acest interval 9 guverne și am depășit demult tradiția italiană”, a explicat liderul Uniunii.





Kelemen consideră că într-o instabilitate guvernamentală nu se poate proiecta nimic pe termen, scurt mediu sau lung.





"Eu cred că dacă noi am câștiga o jumătate de an prin alegeri anticipate am stopa această criză guvernamentală și ne-am putea apuca să facem proiecte pe termen mediu și lung. Astea sunt argumentele mele, dar cum ajungi la anticipate, este o întrebare foarte serioasă. Din punctul meu de vedere, cea mai curajoasă, curată și corectă soluție este să vii în fața oamenilor și să spui că depui mandatul de prim-ministru pentru că vreau un Guvern stabil, o majoritate stabilă, nu se poate guverna un an cu ordonanțe de urgență și asumări și declanșăm alegeri anticipate. Pentru o astfel de abordare sunt convins că ar avea sprijinul populației și se poate creiona o majoritate politică. Dacă premierul Orban se bazează pe o criză politică declanșată și pe o moțiune de cenzură s-ar putea să nu pice nici Guvernul, să nu fie nici anticipate, sau să cadă Guvernul dar să nu fie anticipate fiindcă dă înapoi mingea în terenul PSD”, a subliniat Kelemen.





Potrivit acestuia, în luna martie este deja târziu pentru depunerea mandatului de către premier, deoarece trebuie respectate anumite termene constituționale.





Întrebat ce interes ar avea parlamentarii să renunțe la o jumătate de mandat, liderul UDMR a explicat că, dacă se merge pe varianta demisiei, e nevoie de discuții în prealabil cu partidele care susțin anticipatele.





"Dacă ne uităm în calendar, e clar că nu sunt prea multe soluții, fiindcă nu cred că cineva se gândește să pună alegerile anticipate de Rusalii și atunci ar putea avea loc scrutinul parlamentar pe 24 mai și pe 14 iunie alegerile locale. Este o variantă fezabilă, iar mandatul premierului să fie depus când consideră, în februarie. Mai este timp de negociere, de discuții, dar poate premierul și președintele au ajuns la o soluție ideală la care noi nu ne-am gândit și vor veni în câteva zile și ne vor lumina”, a mai spus Kelemen.





Președintele UDMR a precizat că a propus și prelungirea mandatului autorităților locale la 5 ani, începând cu viitorul mandat, pentru a îndepărta pe termen lung alegerile parlamentare de cele locale, deoarece a văzut în ultimii 30 de ani câte probleme apar din această cauză, că localele sunt înaintea parlamentarelor, și trebuie rupt ritmul, să nu fie cele două tipuri de alegeri în același an.