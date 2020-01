Răzvan Cuc continuă disputa cu privire la autostrada Sibiu-Pitești, este invocată o specie de gândac

Răzvan Cuc susține că proiectul a avut acord de mediu. „Dacă erau sinceri și transparenți, întreb și eu pentru românii care își doresc această autostradă, de ce nu fac publică această notificare transmisă de Comisia Europenă? Să vedem și noi ce conține scrisoarea!... Acolo se precizează clar că nu vom primi niciun ban, până când nu se răspunde la clarificările cerute de CE. Până la primirea răspunsurilor, finanțarea este suspendată!







În replică, ministrul Transporturilor Lucian Bode a negat, într-o postare pe Facebook, blocarea proiectului autostrăzii Sibiu-Pitești, care, conform afirmațiilor fostului ministru Răzvan Cuc nu ar mai beneficia de finanțare din partea UE. „Cei care fac afirmații ar trebui să știe că proiectul SIBIU - PITEȘTI nu este blocat! Comisia Europeană a solicitat României, în data de 23 decembrie 2019, o serie de clarificări privind impactul autostrăzii SIBIU-PITESTI asupra mediului, pe traseul acesteia. Comisia Europeană nu a transmis nicio scrisoare de suspendare. Documentul transmis de Comisie se numeste scrisoare de observații. Potrivit regulamentelor europene, CE are la dispoziție 3 luni pentru adoptarea unei decizii de aprobare de la momentul transmiterii. În cazul în care se solicită informații suplimentare, se suspendă curgerea acestui termen de 3 luni până la primirea răspunsului din partea României”, a scris ministrul.

În această notificare se face vorbire de lucruri halucinante!!! Este vorba de o specie de gândac și unele chestiuni birocratice lipsite de consistență. Repet SIBIU-PITEȘTI are Acord de Mediu care tratează inclusiv problema acestui gândac!!!!”, scrie fostul ministru.Cuc spune că acordul de mediu este obtinut din anul 2018. „Acesta a fost lecturat de consultantul UE JASPERS, imediat după obținere și nu au fost observații. În baza acestui Acord de Mediu s-au lansat 3 proceduri de achiziție publică și nu au existat observații de la Consultantul UE JASPERS sau de la Comisie. Acum, după 12-13 luni de la obținerea Acordului de Mediu și după schimbarea ministrului transporturilor (inclusiv a culorii politice a guvernului) Comisia Europeana trece peste avizul favorabil al Consultantului său Jaspers si notifică România că suspendă cererea de finanțare în baza unor observații pe Acordul de Mediu - cam ciudat aș spune!!! Asta văd că nu e nicio problemă pentru Guvernul iresponsabil Orban, pentru că acesta face doar ședințe foto, pentru “Book-ul” propriu, la Bruxelles”, spune Cuc.În documentul prezentat de Cuc, oficialii europeni cer lămuriri legate de impactul proiectului asupra ariilor Natura 2000, iar gândacul de care vorbește Cuc este „Morimus funereus”, numit popular gândacul croitor al stejarului, are mărimea de 20-35 mm și culoarea neagră, care se află pe lista speciilor amenințate.Răzvan Cuc a anunțat, sâmbătă 11 ianuarie, că oficialii Comisiei Europene au trimis o notificare pentru suspendarea finanțării din fonduri europene a autostrăzii Sibiu-Pitești.Ministerul Fondurilor Europene a comunicat de asemenea că solicitarea de finanțare a fost transmisă Comisiei Europene spre evaluare în data de 25 oct 2019. În data de 23 dec 2019, CE a solicitat autorităților naționale informații suplimentare cu privire la proiect. Termenul pentru raspunderea la solicitarea de informații din partea CE este de 2 luni de la primirea scrisorii. Solicitarea CE nu afectează în niciun fel implementarea proiectului care este in desfășurare.