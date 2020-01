Ciolacu: După două nereușite, europarlamentarele şi prezidenţialele, încercăm să o moșmolim din nou

Marcel Ciolacu, președinte interimar al PSD, a vorbit, duminică, la Călărași, despre greșelile social-democraților, care nu au făcut analize după eșecuri, astfel că s-a ajuns ca după două nereușite „să încercăm să o moșmolim din nou”. „Lucrul acesta nu se mai poate întâmpla”, a declarat liderul PSD, citat de Mediafax.





Marcel Ciolacu a spus că de acum înainte, în PSD, deciziile se vor lua la nivelul fiecărei organizații.





„Deciziile aparţin organizaţiei, rezultatele, de asemenea, aparţin organizaţiei, atât reuşitele, cât şi nereuşitele. A fost o greşeală mare, şi o recunosc fără nicio reţinere, lipsa la nivel central a unor analize după ce-am avut alegeri. Întotdeauna după ce-am avut alegeri, ori ne-am bucurat prea mult şi am uitat neperformanţa, am uitat poate şi meritocraţia politică şi am ajuns după două nereuşite, europarlamentare şi prezidenţiale, să încercăm să o moşmolim din nou. Lucrul acesta nu se mai poate întâmpla după alegerile locale şi generale de anul acesta”, a mai spus Ciolacu.





Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, şi secretarul general interimar al PSD, Paul Stănescu, participă duminică, la Conferința Organizației Județene PSD Călărași de desemnare a delegaților județeni la Congresul Național din februarie 2020.