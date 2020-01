Ciolacu: Tudose nu a făcut nimic rău PSD. A plecat din partid pentru că nu a mai suportat / Nu consider că cei care au trecut la Pro-România sunt traseiști

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune despre Mihai Tudose, care a revenit în PSD după ce a trecut pe la formațiunea lui Victor Ponta, că nu a făcut niciun rău partidului și că a fost un foarte bun prim-ministru. "Eu nu consider că oamenii care au plecat în Pro-România sunt niște traseiști politici”, a afirmat Ciolacu.





Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, vineri, la Brăila, unde a participat la Conferința organizației județene a partidului, că se bucură că Mihai Tudose a revenit în partid și că s-a reîntregit echipa.





"Mihai Tudose nu a făcut niciun rău acestui partid și nu a făcut nimic rău României. Mihai Tudose a fost un prim-ministru foarte bun al acestei țări. Ce s-a întâmplat? Ce a hotărât partidul? Eu știu un singur lucru: eu i-am fost alături prim-ministrului Mihai Tudose”, a spus Marcel Ciolacu.





El nu îi consideră traseiști politici pe cei care au plecat din PSD la partidul lui Victor Ponta.





"Eu nu consider că oamenii care au plecat în Pro-România sunt niște traseiști politici. A fost atâta patimă, frustrare, supărare, atâta încrîncenare și o perioadă atât de lungă în care una gândeam și alta făceam în Comitetul Executiv, încât acesta a fost deznodământul. Victor Ponta n-a plecat din PSD, a fost exclus, cum a fost exclus și Sorin Grindeanu, cum a fost exclus și Marian Neacșu, și Țuțuianu. Nici eu, nici Mihai nu am votat pentru aceste excluderi niciodată, pentru nicio suspendare n-am ridicat niciodată mâna în Comitetul Executiv. Și sunt mândru de asta, și cred că și Mihai. Mihai n-a mai avut răddare. Eu, domnul Stănescu, Claudiu, domnul Rotaru am fost mai răbdători. Nu încerc să-i caut o justificare lui Mihai, este și normal, când știi că ești de bună-credință, când ai muncit atât, când te-ai implicat și ai avut rezultate să fii tratat la modul cum a fost tratat Mihai... n-a mai suportat și a luat decizia. Mă bucur că Mihai este în sală, că s-a închis echipa”, a adăugat Ciolacu.