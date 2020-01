VIDEO Iohannis, despre dublarea alocațiilor pentru copii: ​La acest moment nu am de gând să refuz promulgarea acestei legi, dar ea se află încă în analiză

„Proiectul de lege a ajuns la mine si are termen de promulgare 18 ianuarie. La acest moment nu am de gând să refuz promulgarea acestei legi, dar ea încă se afla în analiză si în așteptarea unor lămuriri suplimentare din partea Guvernului”, a spus Iohannis.Declarația președintelui vine în contextul în care premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, că PNL ia în calcul patru variante pentru sancționarea proiectului de lege al PSD care a trecut de Parlament privind creșterea alocațiilor. Printre variante se numără atacarea la CCR, prorogarea termenului de intrare în vigoare sau angajarea răspunderii Guvernului.„Noi nu putem accepta felul acesta de legiferare (al creșterii alocațiilor - n.r). Avem patru variante posibile: fie atacarea la CCR, fie prorogarea termenului de intrare în vigoare, fie o reglementare care să prevadă, totuși, o creștere rațională a alocațiilor de copii, care repet, de la 1 ianuarie au crescut, tot în baza proiectului depus de PNL, fie mai avem o variantă, care ar cuprinde procedura de angajare a răspunderii”, a afirmat Ludovic Orban, la finalul ședinței Biroului Executiv al PNL.Premierul a adăugat că PSD dă dovadă de iresponsabilitate crescând alocațiile, din nou.„Avem practic identificate, în momentul de față, patru variante. Aici sunt un om cinstit și am spus-o încă din prima: PNL a introdus un amendament la Legea bugetului de stat, în martie 2019, prin care aproape s-au dublat alocațiile. De ce am făcut lucru ăsta? Pentru că pentru o perioadă de patru ani de zile, PSD nu a crescut deloc alocația. Mai mult, un alt proiect de lege adoptat, tot la propunerea PNL, înaintate de secretarul general, Robert Sighiartău, alocațiile cresc anual, pentru a recupera puterea de cumpărare a alocației, care se pierde în urma inflației. Deci, practic, alocațiile de la 1 ianuarie cresc cu 3,8%. Să vii acum, tot în 2019, și să impui o nouă dublare a alocațiilor pentru copii, arată o lipsă de responsabilitate categorică din partea PSD, cu atât mai mlt cu cât se știe foarte clar că în Legea bugetului de stat, este practic, noi, când au dat ei atac la CCR, PNL și-a asumat răspunderea pe Legea bugetului de stat și asigurărilor sociale de stat”, a subliniat Orban.