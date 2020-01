​Ce-i răspunde Marcel Ciolacu lui Negoiță care condiționează întoarcerea în PSD

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a reacționat, miercuri, la postarea lui Robert Negoiță de pe Facebook prin care acesta solicită partidului să ceară scuze românilor pentru susținerea lui Dragnea și a Vioricăi Dăncilă. Ciolacu a scris un comentariu chiar la postarea lui Negoiță.







"Robert, te aștept la partid alături de o echipă nouă, pe care vreau să o construim împreună! Trecutul nu îl putem schimba, prezentul este o consecință a trecutului. Dar împreună putem schimba viitorul!", a reacționat Ciolacu la solicitările lui Robert Negoiță.







Primarul Sectorului 3 Robert Negoiță a scris miercuri pe Facebook că este dispus să revină în PSD, dar pune condiții. Una dintre condiții este ca social-democrații care au contribuit la "ticăloșeniile” ce au avut loc în ultimii ani să facă un pas în spate.

"În ultimii ani, pentru mine, PSD a însemnat numai dezamăgiri. Acum câteva luni, am aflat din presă că am fost suspendat. Recent, tot din presă, am aflat că acea suspendare a fost anulată și că sunt invitat înapoi în partid. Am analizat cu foarte multă atenție această invitație și posibilitatea de a mă reîntoarce. Am ajuns astfel la concluzia că sunt dispus să revin, dar doar dacă partidul este determinat să-și asume niște acțiuni, principii și valori fără de care PSD-ul nu are viitor", a scris Robert Negoiță pe pagina sa de socializare.







Comitetul Executiv al PSD, sub comanda Vioricăi Dăncilă, a decis anul trecut, în iulie, suspendarea lui Robert Negoiță pentru o perioadă de șase luni. Negoiță a criticat în mai multe rânduri premierul și Guvernul PSD, acuzând că administrațiile locale au probleme financiare din cauza Executivului. Potrivit surselor HoNews.ro, Gabriel Mutu a fost cel care a propus suspendarea lui Negoiță