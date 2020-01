Sondaj PLUS: Candidatul USR-PLUS la Primăria Capitalei o întrece pe Gabriela Firea / Nicușor Dan, cu un procent peste Vlad Voiculescu

Foto: PLUS

Gabriela Firea ar fi votată de 28% dintre respondenți, dacă alegerile locale ar avea loc duminica viitoare, în vreme ce o candidatură a lui Rareș Bogdan de la PNL ar strânge 23% dintre voturi.Cât îi privește pe votanții Alianței USR-PLUS, 47% dintre aceștia ar vota pentru Consiliul General, o listă USR în frunte de Nicușor Dan, iar 39% o listă PLUS în frunte cu Vlad Voiculescu.Alianța este creditată cu 30% în opțiunile de vot, în vreme ce PNL are o cotă de 25%, iar PSD cu 16%.Sondajul a fost efectuat în perioada 4-19 decembrie 2019, la cererea PLUS, de Cult Research, care a realizat metodologia de eșantionare a datelor, colectarea și raportul frecvențelor. Datele au fost colectate prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) pe un eșantion reprezentativ de 1.124 de bucureșteni cu drept de vot la alegerile locale. Marja de eroare a eșantionului este de +/-2,9%, la un nivel de încredere de 95%. Metoda de eșantionare folosită a fost una aleatorie simplă.