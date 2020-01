Deputatul USR Claudiu Năsui taie 7 cifre din bugetul României pentru a-l compara cu cel al unei familii: ”Ce am spune despre o astfel de familie? Este responsabilă?”

Buget de stat vs bugetul unei familii

”Bugetul statului este plin de cifre atât de mari încât nu mai înțelegem nimic din ele”, spune deputatul USR, Claudiu Năsui. Acesta face o comparație între bugetul public și cel al unei familii: ”Ce am spune despre o astfel de familie? Este responsabilă?”.

”Ca să înțelegem problema cu care ne confruntăm, hai să o simplificăm puțin. Să nu mai vorbim despre bugetul statului, ci despre bugetul unei familii. O familie din România. Dacă tăiem 7 cifre la toate datele bugetare, avem aproximativ bugetul unei familii române”, scrie parlamentarul pe Facebook





”Hai să vedem cum ar fi dacă o familie s-ar comporta financiar precum statul român.





Familia ar avea venituri de 36.000 lei pe an (3.000 lei pe lună) și cheltuieli peste posibilități de 40.000 lei pe an (3.300 lei pe lună). Pe lângă asta, familia are deja un credit ipotecar la bancă de 36.500 lei, pe care trebuie să-l ramburseze.





Dar ce să vezi: nu doar că nu scade datoria, crește. De ce? Pentru că familia nu poate cheltui mai mulți bani decât are. Și dacă nu are, face un nou credit de nevoi personale.





Mai adaugă la datorie. O lasă pentru copilași. Ce am spune despre o astfel de familie? Este responsabilă?





Dar dacă am afla și că, în loc să mai reducă cheltuielile, tocmai le-a mai crescut încă o tură cu 2.794 de lei față de anul trecut? Ce am mai spune? Am spune că nu o prea interesează viitorul și că va lăsa multe datorii copiilor. Cam așa e și bugetul statului român.





Știți care e partea tristă? Că cifrele acestea nu sunt cele de anul trecut, ci cele pentru 2020.”