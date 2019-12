Barna: A venit momentul unei clarificări doctrinare. USR trebuie să fie un partid modern de centru-dreapta

Dan Barna in studioul HotNews.ro

”A venit și momentul unei clarificări doctrinare a USR, iar direcția pe care o consider corectă e aceea a unui partid de centru-dreapta modern care să reprezinte puterea oamenilor obișnuiți și a comunităților din toată țara”, scrie Barna, în mesajul de Anul Nou, publicat marți pe rețeau socială.Barna mai susține că Alianța USR-PLUS va intra în alegerile locale și parlamentare din 2020 cu un program care își propune modernizarea României și cu o echipă de oameni capabili să transforme acest program în realitate. Mandatul acestei echipe ar fi acela de ”a curăța statul de hoție și nepăsare” și de a promova în funcția publică ”oameni cinstiți și competenți”.Liderul USR mai spune că 2019 a fost un an tare complicat: ”În ianuarie, era a treia iarnă în stradă la proteste, PSD controla încă totul, iar cei mai pesimiști nu vedeau drumul de ieșire de sub regimul lui Liviu Dragnea. Acum, în decembrie, avem un guvern nou și perspectivele unor alegeri care să ne reașeze pe drumul dezvoltării”.