Proiect de lege: Supermarketurile și hipermarketurile cu suprafață peste 400 mp să fie amplasate în afara orașului

Inițiativa legislativă modifică ordonanța de urgență 99/2000 privind comercializarea și serviciilor de piață, prin introducerea unor alineate care vizează amplasarea numai în jurul orașelor a magazinelor care se vor întinde pe mai mult de 400 mp.Astfel, la articolul 12 al actului normativ sunt introduse două alineate care prevăd că: „În vederea dezvoltării rețelelor de distribuție, autoritățile publice locale vor stabili următoarele: a) accesul vehiculelor de transport marfă în unitatea administrativ-teritorială în funcție de tonaj și dimensiuni maxim admise; b) regimul parcării vehiculelor de transport marfă și regimul orar al aprovizionării comercianților. Amplasarea structurilor de vânzare cu suprafața mai mare de 400 m.p. se va face exclusiv în teritoriu periurban, conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare”.Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare a reţelei de distribuţie, având drept obiective: „dezvoltarea și revigorarea rețelei de distribuție în zonele turistice de interes național si local, zonele montane, rurale și defavorizate și sustinerea creării de servicii de piață în aceste zone”, potrivit proiectului de lege.De asemenea, autorităţile administraţiei publice locale, în stabilirea strategiei de dezvoltare au în vedere următoarele caracteristici teritoriale: „centre istorice, în scopul promovării unor activități comerciale adecvate in special producția și comercializarea produselor tradiționale și cu indicație geografică, artizanat si meșteșugărești, alimentație publică și al protejării zonelor cu valoare istorică si artistica”, conform modificărilor propunerii legislative.Inițiatorii susțin că în ultimul deceniu au apărut dezechilibre în domeniul comerțului în rețelele de supermarketuri și hipermarketuri.„Ultimii 10-15 ani au fost marcați in Romania în domeniul comerțului de dezvoltarea rețelelor de supermagazine si hipermagazine, ceea ce a condus, pe de o parte, la modernizarea activităților de comerț cu amănuntul și cu ridicata, în prezent ponderea comerțului cu produse alimentare fiind de 50-60% la nivel național, iar pe de altă parte, această extindere a creat o serie de dezechilibre în mai multe sectoare”, arată parlamentarii care au inițiat proiectul, în expunerea de motive.Aleșii mai motivează că modificările propuse prin inițiativa legislativă vor încuraja micii producători și afacerile locale să se dezvolte.„Prin modificările propuse, comunitățile locale vor avea mai multe avantaje din punct de vedere al menținerii și încurajării IMM - micilor producători și afacerilor locale, prin ocuparea mai judicioasă a spațiilor comerciale cu suprafețe mici, precum și pentru interesele consumatorilor prin varietatea mai mare de produse, prin încurajarea specificității locale și a serviciilor turistice, cât și din punct de vedere al dezvoltării urbane durabile a localităților”, conchid inițiatorii, potrivit sursei citate.Proiectul de lege are ca inițiatori trei deputați PSD - Ioan Dîrzu, Alexandru Stănescu și Ionuț Păle, deputatul neafiliat Neculai Iftimie, precum și deputatul PMP Petru Movilă, deputatul ALDE Ică Florică Calotă și pe senatorul UDMR Barna Tánczos.Propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaților.