Premierul Ludovic Orban și-a luat consilier un fost ofițer SRI care a intrat în conflict cu lideri UDMR din Mureș

În cele din urmă, primarul Dorin Florea (ex PNȚ, ex-PDL, ales independent în actualul mandat, înscris în ALDE în mai 2019) l-a schimbat pe Bretfelean de la conducerea Poliției Locale Târgu-Mureș, în ianuarie 2018, conform publicației locale MS News.





, a scris despre Bretfelean și „meciurile” lui cu liderii locali ai UDMR.

Și agenția oficială de stiri a Ungariei, MTI , a scris despre Bretfelean și „meciurile” lui cu liderii locali ai UDMR.



În martie 2019, Bretfelean a fost ales președinte al organizației locale a PMP , partidul lui Traian Băsescu.









Bretfelean va activa astfel în Cancelaria Prim-ministrului.În vârstă de 54 de ani, Brefelean a fost ofițer SRI timp de 18 ani, conform presei locale. Ulterior, el a lucrat la Primăria Târgu Mureș, fiind la un moment dat șeful Poliției Locale.În octombrie 2015, Bretfelean a intrat în conflict cu liderii UDMR mureșeni, care l-au acuzat de atitudini anti-maghiare.UDMR-iștii din Consiliul Local Târgu Mureș au cerut atunci demisia lui Bretfelean de la șefia Poliției Locale, după ce acesta şi-a exprimat dezacordul față de inscripționarea străzilor cu plăcuțe bilingve în public, la Forumul românilor din Harghita, Covasna și Mureș, potrivit Radio România. „Nu am participat la nicio adunare politică, nu am avut opinii politice, nu am vorbit de partide, de candidaţi, de nimic. Sunt un cetăţean al Tg.-Mureşului şi am şi eu dreptul, conform art. 30 din Constituţie, să mă exprim ca cetăţean liber al acestei ţări. Dacă am avut o opinie, poate nefericit exprimată, îmi cer scuze, dar în continuare, în calitate de şef al Poliţiei Locale, voi aplica legea”, s-a apărat Valentin Bretfelean, conform Radio România.