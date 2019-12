Firea spune că Orban este în război cu oamenii de cultură: Altfel nu ar pomeni despre evenimente

Primarul Capitalei Gabriela Firea a precizat că Ludovic Orban este în război cu oamenii de cultură și cu tinerii din București deoarece ori de câte ori se ivește ocazia, premierul critică evenimentele și programele organizate de municipalitate, potrivit Mediafax.

„25% din PIB-ul Romaniei este asigurat de bucuresteni. Se intoarce de la guvern, prin MF, doar 0,6%. Infim! Consideram ca 1,5% ar fi un procent mic dar ar mai acoperi, cat de cat, nevoia de investitii in modernizarea Capitalei. Pentru bucuresteni, Orban=Dragnea! Bugetele investite in spitale, infrastructura, scoli, transport public in comun, proiecte sociale.. toate sunt “risipa” pentru Domnul Prim Ministru! Neimportante, fata de o suma uriasa, platita unei firme private din Fondul de rezerva! Cu celeritate!”, a scris, pe Facebook, Gabriela Firea.

Potrivit primarului Capitalei, premierul Ludovic Orban este „în război” cu oamenii de cultură și cu tinerii din București deoarece critică programele culturale.

„Altfel, nu ar pomeni la orice iesire publica despre evenimentele culturale si cele dedicate tinerilor - oricum, o suma infima, fata de celelalte domenii strategice. Domnule Ludovic, ce vreti, de fapt? Ca fostul PD, fuzionat cu PNL, sa inchidem toate teatrele, muzeele, scolile de arta si centrele culturale din Capitala? Cred ca ar trebui sa spuneti direct, fara metafore, sa stie toata lumea!”, a mai scris Firea