USR se pregătește de guvernare. Barna face referendum intern privind poziționarea partidului pe centru-dreapta

„Este pasul următor pentru pregătirea USR pentru guvernare (organizarea unui referendum intern - n.r) a fost o discuție deja veche de un an de zile, de poziționare, am propus la momentul acela, referendum pe acest subiect. În momentul în care eu am preluat conducerea partidului am zis că suntem pe drumul de la mișcare politică la partid și am asumat o direcție de centru-dreapta a organizației. Urmează două runde, în anul care urmează, runde de alegeri importante, în care mesajul trebuie să fie foarte limpede, foarte clar în ceea ce privește și alianța electorală, ceea ce propune și USR-PLUS și USR în aceste campanii și atunci, e necesară această poziționare și procedăm așa cum am reușit să luăm și marile decizii ale organizației, și chestiunea referendumului cu modificare Constituției, deciziile importante le luăm consultând toți membrii”, a declarat Dan Barna, pentru Mediafax.

Liderul USR a subliniat că votul intern va începe în luna februarie.

„Acum, tocmai ce am deschis discuțiile în interiorul organizației, tocmai ca să fie timp suficient în luna decembrie, cât mai este, și luna ianuarie, să putem auzi punctele de vedere, să fie dezbaterile, lucru firesc și normal”, a explicat Barna.

Întrebat dacă există riscul ca membrii USR să părăsească partidul în urma unei poziționări categorice, Barna a spus că speră că nu.

„Eu sper să nu plece nimeni din partid. Miza este, însă, ca partidul să aibă o direcție foarte clară, prin care electoratul să înțeleagă care este direcția și foerta acestui partid”, a adăugat preșdintele USR.