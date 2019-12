Ciolacu spune că nu a solicitat nicio indemnizație de revoluționar: Nu-mi faceți o vină pentru faptul că n-am murit sau n-am stat în casă la Revoluție

Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, că nu a solicitat indemnizație de la stat pentru că a participat la Revoluția din 1989, după ce Recorder a scris că liderul PSD are certificat de revoluţionar şi a cerut preschimbarea pentru a avea dreptul la indemnizaţie.”Nu-mi faceți o vină pentru faptul că n-am murit sau pentru că n-am stat în casă de Revoluție. Sunt mândru că am fost la Revoluție", a spus Ciolacu.

"Eu niciodată nu am vorbit despre acest lucru. Eu în Muncicipiul Buzău am participat la Revoluție. Sunt membru al unui club, Club 22 Buzău. Sunt doar 52 de membri. Am și spus în statut că suntem cei care am apărat, am acționat în raza Palatului comunal al Muncipiului. Nu am fost niciodată contestat, n-am făcut niciodată o fală din asta, dar acum nu-mi cereți să-mi fie și rușine. Nu am solicitat niciodată nicio indemnziație pentru acest lucru de la statul român. Mă consider îndreptățit să las copilului meu să arate și el la nepoți că bunicul sau străbunicul lor a făcut ceva pentru această țară", a declarat Marcel Ciolacu, luni, într-o conferință de presă, întrebat despre informațiile apărute în spațiul public despre o presupusă solicitare de luptător la Revoluție, potrivit Mediafax.

Ciolacu a precizat că nu s-a mai prezentat la clubul revoluționarilor din Buzău timp de zece ani. Social-democratul a adăugat că nu poate fi făcut vinovat pentru faptul că nu a murit sau că nu a stat în casă la Revoluție.

"Niciodată, de când sunt în politică, eu nu am declarat că sunt revoluționar, că ce fapte am făcut în acele zile. Clubul 22 acționează și își fac singuri. Eu doar le-am dat o semnătură ca și ceilalți membri. Ei se ocupă. Nici n-am mai fost club de peste 10 ani. (...) M-am interesat. Nu sunt apărut în niciun decret. Nu-mi faceți o vină pentru faptul că n-am murit sau pentru că n-am stat în casă de Revoluție. Sunt mândru că am fost la Revoluție", a conchis liderul interimar al PSD.

Recorder a scris, luni, că liderul PSD are certificat de revoluţionar şi a cerut preschimbarea pentru a avea dreptul la indemnizaţie.